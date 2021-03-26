Спецпредставитель Евросоюза: Амбициям Казахстана мешают проблемы с правами человека

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Концепция «слышащего» государства в Казахстане не дала ожидаемых результатов, считает директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) Евгений Жовтис, а по мнению специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Питера Буриана, проблемы с правами человека мешают амбициям республики.

«Несмотря разработку законопроекта об общественном контроле, увеличение количества и формата разных диалоговых площадок, рабочих групп и советов, то есть на продвижение властями концепции «слышащего» государства, которое, как мне кажется, пока стало немного больше слушать, но с точки зрения результата, не очень-то и слышать, я остановлюсь на том, что вызывает серьезную тревогу», — сказал Жовтис на онлайн-мероприятии «К решению вопроса нарушений прав человека в Казахстане: необходимость принятия мер Европейским союзом (ЕС)».

Он пояснил, что новый закон о мирных собраниях требует ждать получения реакции властей на уведомление о митинге, количество участников акции протеста ограничено 1 тыс. человек, места для протестов четко определены, а за обсуждение предстоящего митинга в соцсетях может последовать наказание, вплоть до административного ареста.

Кроме того, Жовтис отметил, что клевета, хотя и была декриминалзирована, перешла в разряд административных правонарушений и может наказываться арестом на срок до 30 суток, а давление и преследование правозащитников и НПО продолжается.

В свою очередь, член Европарламента Петрас Аустревичюс отметил, что для ЕС важны не только экономические связи с Казахстаном, но и ситуация с правами человека.

«Евросоюз хочет сохранить хорошие отношения с Казахстаном и подписание соглашения о сотрудничестве является доказательством этого. Европейский союз – самый крупный торговый партнер Казахстана. Но при этом нужно отметить, что для нас демократия и права человека важнее экономической выгоды. Я знаю о том, какие политические реформы инициировал президент Токаев. Я приветствую такие реформы, в особенности, в той части, где они касаются защиты прав человека. Казахстанцам было обещано, что у них будет слышащее государство, и я очень надеюсь что казахстанские власти действительно выполняют данные ими обещания как можно скорее и ситуация с правами человека улучшится», — сказал он.

По словам спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Питера Буриана, проблемы с правами человека мешают Казахстану достичь своих амбициозных целей.

«В стратегии Европейского союза по Центральной Азии соблюдение прав человека является одним из ключевых вопросов для укрепления партнерства с центрально-азиатскими странами. Оно является основой для стабильности и процветания. Я думаю, это очень важно для Казахстана, чтобы достичь поставленных им целей. В частности, чтобы достичь очень амбициозной цели войти в число наиболее развитых стран мира. Мы считаем, что очень важно концентрироваться на всех этих трех вещах – безопасность, экономическое развитие и соблюдение прав человека – чтобы успешно реализовать эти цели и реформы», — сказал Буриан.