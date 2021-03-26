Война Миров. Вашингтон «сближает» Москву и Пекин

Россия и Китай дружат против США от безысходности

Империалистические хищники продолжают определяться по водоразделу «вы против кого дружите?». Тот факт, что после весьма эффектных переговоров глав внешнеполитических ведомств КНР и США в Анкоридже (Аляска), министр иностранных дел России срочно вылетел в Пекин, а не в Вашингтон, уже не оставляет сомнений в стратегическом выборе Кремля. Союз Поднебесной и России против США цементирует неспособность Белого дома соблюдать долгосрочные договоренности из-за смены администраций и неумение учитывать аппетиты других – пусть и более мелких — хищников.

Украинский, но проживающий в России эксперт Юрий Подоляка, обратил внимание на то обстоятельство, что Сергей Лавров отправился в Пекин на следующее утро после своего дня рождения. Главного дипломата страны в возрасте 71 года в срочный вояж отправляют лишь серьезные нужды государственной надобности. Нет сомнений, что эпицентр мощных геополитических движений находился в городе Анкоридж.

Первый день американо-китайских переговоров на Аляске был посвящен озвучиванию «хотелок». То есть сначала одна сторона заявляет максимальные границы того, куда она мечтала бы дотянуться, а потом другая предъявляет собственную карту притязаний. Потом (согласно процедуре) начинается предметный разговор и поиски компромиссов, если они возможны. Делегация США озвучила широчайшие претензии от давления на уйгуров в Синцзяне до милитаризации насыпных островов в Южно-Китайском море. А сторона КНР предъявила американцам за их расизм, экономический упадок и конец демократии от тихоокеанского побережья Штатов до атлантического.

В итоге получился конфуз. Если следовать этикету, то страна-хозяйка не должна так хамски демонстрировать свои виды на гостей. Но и гостям тоже не рекомендуется называть принимающую сторону уродиной. Тем не менее, после публичного обмена нелюбезностями за закрытыми дверями перешли к практическим вопросам. Все указывает на то, что разговор состоялся не только жесткий, но и предметный. Из-за этого главе МИД России пришлось срочно лететь в Пекин, чтобы потом также оперативно донести информацию до высшего руководства своего государства.

Ряд наблюдателей отмечает, что Вашингтон переоценивает свои силы, атакуя одновременно и Китай, и Россию. С аналогичной дилеммой сталкивалась и администрация Дональда Трампа. Прежний хозяин Овального кабинета на Москву давил спорадически, капитальных санкций не вводил, а все силы сосредоточил на Китае. Попутно президент Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном, предал курдов, и вообще сделал очень многое для того, чтобы руководители различных государств стали еще больше воспринимать США в качестве ненадежного партнера, который не соблюдает договоренностей.

Администрация Джо Байдена вновь занялась эскалацией насилия в Донбассе, чтобы втянуть Россию в прямое военное противостояние с Украиной. Владимиру Путину пришлось устраивать большое шоу в «Лужниках», где он довольно внятно пугал Киев, дабы тот не вздумал нападать на ЛДНР.

К сожалению, у российского лидера нет репутации человека, который сказал и сделал. Свои обещания и угрозы он исполняет через раз и часто не доводит дело до конца. Например, российский генералитет в обиде на президента, который в 2008 году был премьер-министром, но все равно не разрешил брать Тбилиси в ходе войны 08.08.08. Российская военная традиция требует брать столицу враждебного государства – только в этом случае успех считается полным. На этой почве серьезно недооцененным в советской и российской историографии остается разгром Квантунской армии летом 1945 года. Раз Токио не взяли и даже Хоккайдо не оккупировали, то и военный триумф в Маньчжурии многими воспринимается как неполноценный.

Есть и другая большая проблема. После того, как президент Байден назвал своего российского коллегу убийцей, кремлевская пропаганда подняла довольно высокую волну антизападной и антиамериканской риторики. Но социологические замеры свидетельствуют, что хоть средний россиянин-конформист к Западу относится враждебно, на мобилизацию в поддержку власти это никак не влияет. Люди погружены во внутреннюю проблематику, где их интересуют рост цен, падение доходов, качество государственного управления, «оптимизация» здравоохранения, коррупция. После того, как президент Путин в 2018 году растратил весь свой политический капитал на повышение пенсионного возраста, его рейтинги не в силах вернуться на «крымский» уровень-2014.

По аналитическим изданиям курсируют версии, будто Вашингтон предложит Москве Украину в качестве платы за присоединение к антикитайскому лагерю. Концептуально идея здравая: чтобы что-нибудь получить, необходимо чего-нибудь отдать. Но Украина не тот случай. В Кремле ее воспринимают как неотъемлемую часть своей исключительной сферы влияния, а потому поменять Незалежную на Поднебесную невозможно ни ментально, ни технически. Плюс Евросоюз признал Владимира Путина несущим политическую ответственность за убийства критиков режима в стране, а Великобритания планирует нарастить ядерный потенциал на 40% для противостояния с Россией. Все вместе делает поле потенциальных контактов между Москвой и коллективным Западом крайне миниатюрным, а значит и непригодным для союзничества.

Россия вынуждена искать партнерства с Китаем. Пекину тоже нелегко против США, Канады, Японии, Южной Кореи, Евросоюза, Великобритании, Австралии, а потому он нуждается в крупном союзнике, к которому можно без опаски повернуться спиной. Белый дом хотел бы добавить в антикитайский альянс Индию, но там все уперлось в западную политику западных двойных. Сперва индийское политическое руководство в лоб высказало претензии Брюсселю за поддержку протестов индийских фермеров, которые Евросоюз активно спонсирует. Теперь у Дели проблемы с Вашингтоном из-за покупки российских ЗРК С-400. Американцы уже ввели против индийцев санкции, но продолжают надеяться, что все у них получится.

После визита Сергея Лаврова в Пекин информации для прессы получилось очень мало. Однако сама официальная формулировка китайского МИДа о том, что состоявшиеся контакты не направлены против какой-нибудь другой страны, заставляет в этом усомниться. Как раз-таки утечки про альтернативную систему международных финансовых расчетов, хотя встречались отнюдь не министры экономик или финансов двух держав, указывают на оперативную «планерку», где стороны обсуждали координацию совместных действий по работе с общим недругом.

Сергей Лавров в Китае / Фото:© Пресс-служба МИД РФ

В высказываниях министров Лаврова и Ван И было так много о США – вмешательство в дела других государств, односторонние санкции, урон мировой стабильности, блоковое мышление, нагнетание конфронтации – что трудно представить другую, более актуальную тему их переговоров. Даже вне зависимости от того, какими будут итоговые решения правящих элит России и Китая после донесения им информации из уст собственных глав МИДов, самое главное в стратегическом измерении уже ясно. Москва и Пекин против Вашингтона будут дружить все более тесно. А значит по Сирии, Ирану, Венесуэле, валютам, Арктике и прочим неприятным для США участкам совместную работу станут проводить более скоординировано. Альтернативы (кроме капитуляции) Белый дом им не предлагает.

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