Двухдневная антитеррористическая операция проведена в Мангистауской области

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Актау. 27 марта. КазТАГ – Двухдневная антитеррористическая операция проведена в Мангистауской области, сообщает «Лада».

«Полиция Жанаозена проводила операцию с 25 по 26 марта. Жители города сняли на видео вооруженных сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении в субботу.

Полиция попросила жителей города не поддаваться панике.

«Отнеситесь к работе сотрудников правоохранительных органов с пониманием и постарайтесь оказать им помощь по возможности», — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Горожан попросили обращать внимание на бесхозные сумки, коробки, полотенца, мешки, чемоданы и прочее, особенно если на них заметна проводка.

«Не прикасайтесь к подозрительным предметам самостоятельно и не принимайте на хранение или перевозку вещи, полученные от неизвестных лиц», — добавили полицейские.

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