Почти полмиллиарда тенге хочет заплатить акимат Алматы городским печатным СМИ за материалы

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Почти полмиллиарда тенге хочет заплатить акимат Алматы печатным СМИ за материалы, передает корреспондент агентства.

«Заказчки – коммунальное государственное учреждение «Управление общественного развития города Алматы»; наименование – услуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации; дополнительная характеристика – проведение государственной информационной политики через два городских печатных издания на казахском языке и на русском языках; плановая сумма – Т452 921 430», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовали и завершится 2 апреля в 15.45.

«Целенаправленная пропаганда стратегии «Казахстан-2050», государственной политики и программных установок президента Республики Казахстан, указанных в ежегодных посланиях президента РК народу Казахстана, в программах Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «100 конкретных шагов», реализуемых акиматом и маслихатом города Алматы», — сказано в технической спецификации.

Эти и ряд других требований потенциальный победитель должен будет выполнить до 25 декабря 20221 года.