Митинг против китайской экспансии и продажи земли проходит в Алматы

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы проходит митинг против китайской экспансии и продажи земли, передает корреспондент КазТАГ.

Около 250 человек собрались в Алматы на площади Шокана Валиханова. Участники выступают против китайской экспансии, продажи земли и требуют освободить политических заключённых.

«Сегодняшний митинг посвящен теме китайской экспансии. Эта тема тесно связана с вопросом земли – это единая тема. Сейчас в вопрос земли входят все наши беды, такие как экономика, китайская экспансия, социальное положение. У нас нет работы, теперь земли не будет. Мы не должны в этом вопросе уступать, мы должны идти до конца, чтобы земля была государственная, чтобы наши дети тоже чувствовали, что у них под ногами государственная земля, чтобы они чувствовали себя уверенно и росли достойными гражданами своей страны», — сказал в субботу агентству КазТАГ известный политик и журналист Ермурат Бапи.

По периметру площади выставлены санитарные посты, движение по улице Шевченко перекрыто от улицы Кунаева до проспекта Достык, среди митингующих ходят представители санитарной службы. По словам очевидцев, нескольких человек задержали на подходе к месту проведения митинга.

Также в районе митинга наблюдаются проблемы с доступом к сети интернет.