Санитарные посты вновь выставляют в Казахстане из-за ухудшения эпидобстановки

Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Санитарные посты вновь выставляют в Казахстане из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает «Хабар 24».

«Из-за ухудшения эпидобстановки в регионах страны вновь выставляют санитарные посты», — говорится в сообщении в субботу.

Как отмечается, в «красную зону» по распространению коронавируса вошел Уилский район Актюбинской области.

«Всем кто въезжает или покидает районный центр, будут измерять температуру, записывать данные. Тех, у кого будут наблюдаться симптомы COVID-19, изолируют на двое суток в карантинный стационар для проведения ПЦР-тестирования. В случае, если результат будет положительным, направят в инфекционную больницу. Не разрешается работать развлекательным учреждениям. Банки, ЦОНы и отделения «Казпочты» смогут обслуживать население до 18.00», — сказано в сообщении.