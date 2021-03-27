Нур-Султан. 27 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Шымкенте и 10 областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«28 марта местами по Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23метров в секунду. В Шымкенте 28 марта ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 28 марта ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.

В Акмолинской области в воскресенье местами ожидаются туман, гололед. Ночью и утром местами низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 28 марта ночью и утром ожидается туман.

«28 марта в Актюбинской области местами ожидаются гололед, туман. В Актобе 28 марта ожидается гололед, ночью и утром туман», — сказано в сообщении.

Ночью в воскресенье в Жамбылской области местами ожидается сильный дождь. 28-30 марта местами ожидаются туман, 29, 30 марта местами гололед, 28 марта местами гроза. 28-30 марта местами ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. В Таразе 29, 30 марта ожидаются туман, 28 марта гроза. 29, 30 марта ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

«28 марта в Павлодарской области местами ожидается туман, В Павлодаре 28 марта ожидается туман, гололед», — проинформировали метеорологи.

В Западно-Казахстанской области в воскресенье местами ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

«28 марта в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, западный утром и днем местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 28 марта временами ожидается туман», — добавили в «Казгидромете».

В Костанайской области в воскресенье местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 28 марта ожидается гололед. Ветер северный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

«28 марта в Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде 28 марта ожидается гололед. В Жезказгане 28 марта ожидается гололед», — предупредили синоптики.

В Северо-Казахстанской области в воскресенье ожидается на большей части снег. Местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 28 марта ожидается низовая метель. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.