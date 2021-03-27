Карантин продлили в Алматы: Запрещены массовые ауызашары, школы перейдут на «дистанционку»

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Действующие ограничительные меры в Алматы продлили еще на две недели, передает корреспондент агентства.

«Продлить до 12 апреля включительно действие постановления главного государственного санитарного врача Алматы от 20 марта 2021 года №11 «Об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Алматы на период с 21 по 28 марта 2021 года», — говорится в постановлении главсанврача города в субботу.

Также он постановил перевести учащихся на дистанционный формат обучения, а работа дежурных групп с 1 по 5 и с 9 по 11 классы в школа разрешена лишь по заявлению родителей и при количестве не более 15 человек.

Кроме того, запрещены коллективные аузыашары для постящихся мусульман в Рамадан (за исключением членов одной семьи) и коллективные богослужения.