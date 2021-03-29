Мамин: Все три варианта увеличения доходов граждан повлекут дополнительные затраты бюджета

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Все три рассматриваемых варианта увеличения доходов граждан повлекут дополнительные затраты бюджета, считает премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«В целях дальнейшего увеличения уровня реальных доходов населения рассматривается несколько вариантов увеличения минимальной заработной платы (МЗП): первый – повышение МЗП на уровень инфляции; второй – установление МЗП в размере 30% от среднемесячной заработной платы; третье – возможность привязки МЗП к медианной заработной плате. Указанные варианты повлекут за собой дополнительные затраты из республиканского бюджета», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от Народной партии Казахстана.

Вместе с тем, добавил он, «с текущего года начинается реализация нового генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2021-2023 годы, в рамках реализации которого будет разработана методика установления МЗП».

«Порядок определения прожиточного минимума (ПМ) регламентирован законом Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» и правилами расчета величины прожиточного минимума. Фактический уровень ПМ в целом по республике, областям, столицы, городам республиканского значения, районам и городам областного значения в среднем на душу населения и по основным половозрастным группам рассчитывается органами статистики. Расчет ПМ осуществляется, исходя из стоимости продовольственной корзины, увеличенной на фиксированную долю расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги (установлена в размере 45% к стоимости минимальной потребительской корзины)», — уточнил глава правительства.

По его словам, «при расчете стоимости продовольственной корзины учитываются минимальная величина потребления продуктов и средние розничные цены за текущий месяц, в которых уже учтен уровень инфляции».

«По итогам проводимых в стране исследований с привлечением международных и национальных экспертов методика определения величины ПМ, используемая в Казахстане, признана экспертами Международной Организации Труда (МОТ) соответствующей международным требованиям. При этом рекомендовано внесение некоторых изменений в состав продовольственной корзины и его структуру», — проинформировал руководитель кабмина.

С учетом экономических возможностей страны», по его словам, «доля непродовольственной части ПМ с января 2018 года была увеличена с 40% до 45%».

«При этом продовольственная корзина продолжает обеспечивать среднедушевую энергетическую ценность в 2175 ккал в день. Это привело к увеличению величины ПМ с Т24 459 в 2017 году до Т28 284 в 2018 году и благоприятно повлияло на размеры выплат более 3 млн граждан», — утверждает Мамин.

Из республиканского бюджета, по его данным, дополнительно было выделено порядка Т386 млрд.

Напомним, 24 февраля депутаты, обращаясь с запросом, обратили внимание на то, что мировая пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения, «усилили кризисные явления в казахстанской экономике и как лакмусовая бумажка, проявили годами нарастающую проблему низких доходов населения – низких заработных плат, пенсий, пособий и выплат лицам с инвалидностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям и другим категориям социально-уязвимых слоев населения». По мнению парламентариев, «следствием этого стала прогрессирующая бедность и рост социального неравенства, что ухудшает качество человеческого капитала в стране и несет серьезные системные риски конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе».