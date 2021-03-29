Сетевые СМИ о двухлетии транзита власти в Казахстане

Петр СВОИК — «Национальный план Токаева – продолжение «Ста шагов» Назарбаева?» — Сегодня можно точно сказать, что властный транзит в Казахстане закончился: президент ТОКАЕВ своими Указами утвердил «Общенациональные приоритеты Республики Казахстан на период до 2025 года» и «Национальный план развития …» на тот же период.

До этого второй президент – сформировавшийся как политик высшего эшелона уже при созданной Первым президентом государственности и рыночной экономики (с нуля, как известно) – все же имел некоторое дистанцирование между собой и унаследованной системой. Что и давало ему возможность с самого начала требовать от правительства программу глубоких, возможно, радикальных реформ и говорить о том, что времени на раскачку совсем не осталось.

Поскольку же правительство, худо-бедно справляющееся с текучкой, насчет программирования нового экономического курса оказалось упорно неотзывчивым, главе государства пришлось создавать свои структуры, в частности, АСПИР (Агентство по стратегическому планированию и реформам), а также Высший совет по реформам.

Тем временем, прошли парламентские выборы, правительство, как положено после них, было переназначено. Так, в системе вообще не осталось кадров, которое бы занимали должности вне прямой или опосредованной санкции новой Администрации.

А с подписью президента под упомянутыми стратегическими документами кадровый круг замкнулся и в программном смысле: в стране теперь нет ни депутатов, ни чиновников, ни текущих, ни рассчитанных на перспективу планов, которые существовали бы вне воли действующего главы государства.

Соответственно и для самого президента: теперь все кадры – это его кадры, а все государственные программы и планы – это его программы и планы.

Асылхан МАМАШУЛЫ — «Транзит, которого не было. Два года со вторым при первом» — Два года назад Казахстан получил второго в своей истории президента. Но первый, вставший у руля республики еще до развала СССР, никуда не ушел и де-факто по-прежнему руководит страной, политический курс которой остается неизменным, считают наблюдающие за властным олимпом.

Некая эйфория, воцарившаяся в Казахстане после заявления НАЗАРБАЕВА об уходе с поста главы государства, улетучилась на следующий же день, отмечает казахстанский политолог Шалкар НУРСЕИТОВ. ТОКАЕВ 20 марта предложил назвать столицу в честь предшественника и через три дня подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан.

— Казалось, что уход Назарбаева вдохнет жизнь в застоявшуюся нынешнюю политическую жизнь. Казалось, есть надежда, что новые люди выйдут из тени на политическую арену. Увы, — рассуждает Нурсеитов.

Созданный по инициативе Токаева «совет общественного доверия», который второй президент назвал инструментом налаживания диалога между властью и обществом, не оправдал надежд, считает активист Жанибек КОЖЫК, покинувший состав этого «консультативно-совещательного органа». Кожык говорит, что уход Назарбаева был лишь формальным: бывший президент оставил пост, но не ушел из власти.

— Когда [в марте 2019 года в президенты] выдвинули Токаева, стало ясно, что старая система сохранится. Мне кажется, что за два года Токаев оправдал ожидания Назарбаева, — полагает активист.

Историк Хангельды АБЖАНОВ говорит, что транзита власти как такового не произошло: бывший президент, объявивший два года назад об уходе, «пересел в кресло повыше» и де-факто продолжает управлять страной.

Западные эксперты, наблюдающие за ситуацией в Казахстане, отмечают, что Казахстан остается «государством НАЗАРБАЕВА», в котором бывший президент сохранил исключительные для ушедшего в отставку главы государства полномочия и ведет себя как действующий президент, говорит как президент и обладает такими же полномочиями, как президент.

Амиржан КОСАНОВ – «Неотмеченная дата» — Размышления к двухлетию транзита власти. Ровно два года назад, 19 марта 2019 года первый президент НАЗАРБАЕВ формально покинул свой пост и передал его своему преемнику ТОКАЕВУ.

Не секрет, что наша власть хвалится таким опытом транзита: мол, смогли обеспечить преемственность, сохранили стабильность и. т. д. И потому ей, власти, можно было эту дату отметить достойно, что греха таить, умеют у нас чиновники создать соответствующий ажиотаж вокруг того или иного события.

Но этого не случилось, и 19 марта сего года прошло как-то буднично в череде предпраздничных дней. Думаю, что есть несколько причин отказа власти от громких мероприятий.

Во-первых, особо хвалиться-то нечем. Экономика «благополучно» стагнирует. В бизнесе растут пораженческие настроения. Социальная сфера в глубоком кризисе.

Вторая причина больше политико-психологическая. Как можно говорить о двух годах у руля власти второго президента, когда первый никуда не уходил?! Наоборот, находясь на постах председателя Совета безопасности, главы правящей партии и Ассамблеи народов Казахстана (АНК), он неимоверно усилил свои позиции.

Все здравомыслящие люди понимают, в какой непростой ситуации оказался Токаев, какие ограничения (внутренние и внешние) сковывают его активность и самостоятельность. Что ж, это его выбор, он знал, куда и на что шел.

«На первый-второй рассчитайсь!» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о второй годовщине смены верховной власти.

Сергей КОЗЛОВ: Слово «транзит» как-то естественно стало политологическим термином, хотя изначально оно означало всего лишь «перевозку пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты». Правда, есть и транзит как «астрономическое явление, во время которого, с точки зрения наблюдателя из определенной точки, одно небесное тело проходит перед другим небесным телом». Неплохо, да? Особенно в нашем, политическом контексте. Но вот что означает транзит власти в современном понимании: «процесс перехода политического режима государства к демократии (демократический транзит). В основном происходит в период политической модернизации общества. Характерен для стран третьей волны демократизации». Я это взял из современного политического словаря, ничего личного…

Виктор ВЕРК: Демократический транзит, говоришь? Это когда с участием народа, так ведь? Всем известно, что такое демократия в ее исконном смысле – власть народа. У нас же 19 марта все случилось, скажем так, без участия народа. Первый президент взял за руку второго по Конституции человека в государстве и провозгласил: отныне он будет первым. А сам в итоге если и ушел, то не слишком далеко. Так что в нашем случае это был конституционный, аппаратный, если угодно, но ни разу не демократический транзит. Сделать его таковым поспешили 9 июня. Правда, некоторые считают, что получилось не очень убедительно. Но мы-то с тобой знаем, кто у нас на самом деле считает… Поэтому говорить нам лучше не о транзите в «словарном» смысле, а о ротации, смене караула: пост сдал – пост принял.

Вообще-то, преемственность курса и обновление – семантически взаимоисключающие понятия. Если курс был изначально избран стратегически верный, то он по определению прогрессивен и ни в каком обновлении не нуждается. Но мы-то видим, что нуждается, и еще как! А обновления, не считая точечных микропобед «слышащего государства», за прошедшую двухлетку не случилось… ну, почти. И не могло случиться, если учесть специфику нашего «транзита». Обновление продекларировано, но реализуется оно так, чтобы в итоге ничего по существу не изменилось. И в этом смысле выбор второго президента, сделанный первым, гениально безошибочен!

За два года своего президентства Касым-Жомарт Кемелевич показал себя человеком, чувствующим, куда должен дуть ветер. Но в то же время его изрядный аппаратный опыт подсказывает ему: сейчас важнее не куда, а откуда он дует. Второй президент, безусловно, хочет перемен, вернее, скажем так, понимает их неизбежность. Более того, он настойчиво пытается их начать. Ему просто не хватает пока мощи «аппаратного двигателя» и свободы маневра, чтобы заложить руль в нужном направлении. А обсудить это с «кубриком» и принять волевое решение он тоже не торопится, не без оснований опасаясь недовольства «верхней палубы».

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