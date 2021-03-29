Мынбаев решил уволиться с поста главы КТЖ, ситуация с его здоровьем бедственная – СМИ

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Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Сауат Мынбаев решил уволиться с поста председателя правления АО «НК «Казакстан темир жолы» (КТЖ), ситуация с его здоровьем бедственная, сообщает Nege.kz.

«Сауат Мухаметбаевич был вынужден освободить должность, так как его травма позвоночника оказалась слишком тяжелой. Он до сих пор не может двигаться. Положение бедственное. Поэтому он был вынужден написать заявление об увольнении», — цитирует издание информацию своего источника.

Напомним, 22 января появилась информация о том, что Мынбаев получил травму позвоночника и транспортирован в немецкую клинику «Шарите», однако источник в пресс-службе КТЖ в разговоре с редакцией МИА КазТАГ назвал данное сообщение ложным. Однако уже 23 января в КТЖ официально заявили, что Мынбаев во время занятий спортом получил травму.

«В настоящее время проходит лечение. Его здоровью ничего не угрожает», — утверждалось в официальном сообщении КТЖ.

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