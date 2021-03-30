Чёрные тени зелёной энергетики

Маргарет Тэтчер как бабушка теории глобального потепления

Давайте поговорим о зелёной энергетике. Заглянем поглубже в шелестящую, подсвеченную солнцем листву, попробуем рассмотреть, что там скрывается в тени, какие сучья. Для чего так громко поют на них соловьи. Не растут ли волчьи ягоды промеж апельсинов. А то ведь одни люди всё рассказывают и рассказывают сладостные истории о чистых прозрачных ВИЭ (возобновляемых источниках энергии). Другие, наоборот, говорят о Большом Обмане, о заговоре рептилоидов с подтанцовкой в виде Греты Тунберг. Большинство же моих коллег просто фиксируют вехи: выработка солнечной энергии в Турции достигла исторического максимума, в Дании запустили ещё десять ветровых генераторов, а в Техасе у альтернативных энергетиков всё помёрзло. И только я один правдиво расскажу вам сейчас о войне циничных бизнес-стратегий «чистой» энергетики с не менее циничными стратегиями энергетики традиционной, о победах и поражениях этой войны, об атаках и контратаках, о партизанских рейдах пропагандистов обоих лагерей в тылы противника. Садитесь поудобней, мырзалар, наш рассказ будет не коротким.

Ещё каких-то 50 лет назад альтернативная энергетика оставалась игрушкой. Хотя базовые открытия и изобретения в этой области были сделаны давным-давно. Например, первый ветрогенератор появился в 1846 году. А первая установка, извлекающая электричество из солнечного света, в 1861 году. Однако производство «чистой» энергии долгое время оставалось в техническом отношении примитивным, а в экономическом – чрезвычайно затратным. Тем не менее, шли годы, появлялись свежие перспективные идеи, рождались на свет новые талантливые инженеры. В 1925 году француз Дариус сконструировал вертикальный ротор, который с тех пор используется в ветроэлектрических установках под именем ротора Дариуса. В 1931 году в Крыму начала работать первая в мире промышленная электростанция, использующая силу ветра. В 1954 году сотрудники американской лаборатории Белла создали первую солнечную кремневую ячейку. В 1957 году в Голландии установили ветротурбину мощностью в 200кВт, подключенную непосредственно в государственную электросеть. Именно эта турбина официально считается родоначальницей нынешней промышленной ветроэнергетики. А в 1958 году на американском космическом спутнике впервые стали использоваться солнечные батареи.

Но и спустя два десятилетия масштабы «зелёной энергетики» оставались несерьёзными. Выступая в октябре 1975 года на сессии, посвященной 250-летию Академии наук СССР, нобелевский лауреат академик Пётр Леонидович Капица сказал: «Ни один из предложенных до сих пор методов преобразования солнечной энергии не может этого осуществить так, чтобы капитальные затраты могли оправдаться полученной энергией. Чтобы это было рентабельно, надо понизить затраты на несколько порядков, и пока даже не видно пути, как это можно осуществить». С ветровой энергетикой дела обстояли чуть получше, но и там до рентабельности и масштабов, сколько-нибудь сопоставимых с традиционной энергетикой было далеко.

Правда, к этому времени уже вовсю развивались гидроэнергетика и атомная энергетика. Например, в СССР в 1950-70 годы были построены гигантские ГЭС, строились АЭС, просторы океанов бороздили советские атомные ледоколы и атомные подводные лодки. Гидро- и атомные электростанции, в отличие от угольных, мазутных и газовых станций, не загрязняют атмосферу. По большому счёту, они тоже относятся к зелёной энергетике. Но с рядом существенных оговорок. Например, строительство ГЭС требует колоссальных затрат и связано с масштабным вторжением в природно-климатические балансы целых регионов планеты. Большие советские ГЭС и те водохранилища, которые необходимо было построить, чтобы обеспечить работу гидростанций, поменяли климат на огромных территориях Восточной Сибири. А Рыбинское водохранилище поменяло уклад жизни в обжитых районах на севере Центральной России. В Ярославской области были затоплены сотни деревень и сёл со старинными намоленными церквами, десятки тысяч гектаров пашни, леса и луга, по которым тысячу лет назад скакал на кониках князь Ярослав с дружиной.

Перемены не всегда бывали к худшему: например, строительство Капчагайской ГЭС дало алма-атинцам приятный бонус в виде одноимённого рукотворного моря с пляжами, бухтами и заливами. Но тут, как говорится, раз на раз не приходится.

Что касается атомных станций, то до аварии на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 года) их сторонники активно и наступательно проводили идею, согласно которой именно «мирный атом», а никакие не ветряки и солнечные батареи придёт на смену «грязным» технологиям и принесёт человечеству океаны сияющей безопасной энергии. Однако сразу после аварии в руках у противников АЭС оказались не просто козыри, но джокер. С тех пор атомные энергетики вынуждены оправдываться перед общественностью, вредными экологами и большим начальством, и едва ли когда-нибудь им удастся оправдаться в достаточной степени.

Правда, в нулевые труженикам этой многострадальной отрасли, казалось бы, снова пришла хорошая карта. Я в то время с близкого расстояния наблюдал успехи атомной энергетики России. Она динамично развивалась под руководством толкового и амбициозного Сергея Кириенко, бывшего ельцинского «киндер-сюрприза», возглавившего в 2005 году Росатом и сделавшего его образцовой госкорпорацией, приносящей много денег в российский бюджет, создающей высокооплачиваемые рабочие места (зарплаты на АЭС в российских регионах считаются очень завидными) и готовой строить безопасные атомные станции по всему миру. Пресс-служба Росатома, где в то время трудилась моя однокурсница по факультету журналистики КазГУ Наташа Вершинина, составляла яркие убедительные тексты о преимуществах АЭС. О том, что на все опасения по поводу «мирного атома» можно ответить коротко: другой альтернативы нет. «Адам, выбирай жену! Вот тебе Ева» и т.д. Но в 2011 году случилась новая авария на атомной электростанции, в этот раз японской. Причём, раздолбайства на Фукусиме обнаружилось ещё больше, чем в Чернобыле, драматические последствия оказались масштабней, и атомная энергетика опять надолго вышла из доверия. Ну, или, по крайней мере, снова перестала считаться главной альтернативой «угольной» энергетики. Сегодняшняя полемика вокруг перспектив строительства силами российских подрядчиков АЭС на Балхаше ярко это подтверждает. Хотя как обычно вокруг таких вещей много спекуляций.

Рассказ о войне «правильной» зелёной энергетики – ветровой и солнечной – с «грязной» следует начать как раз с периода, непосредственно предшествующего аварии на Чернобыльской АЭС. В 1979 году пост премьер-министра Великобритании заняла железная Маргарет Тэтчер. Она имела ясные твёрдые представления о том, как надо выводить из кризиса британскую экономику. Какие меры и в каком порядке принимать. Важной частью политики Тэтчер была реформа социальной сферы. Причём, в ту сторону, которая вполне справедливо считается негуманной и антинародной. Госпожа Тэтчер была уверена, что британский рабочий класс слишком хорошо кушал в предыдущие десятилетия. Слишком далеко сумел при помощи профсоюзов подвинуть британских капиталистов. И теперь вот завоёванные пролетариями социальные поблажки гирями висят на ногах экономики, мешают ей развиваться. Отсюда низкая рентабельность, спад производства, сокращение налогов и другие неприятные вещи.

Передовым отрядом английского пролетариата в то время были шахтёры. Они считали себя солью земли, поскольку жизнь – она тепло любит, а уголёк этот тепло как раз даёт. Мощные шахтёрские профсоюзы надёжно защищали права добытчиков угля. В трудовых соглашениях с работодателями были щедро прописаны нужные работягам гарантии. И вот железная леди повела на это на всё наступление. Не буду рассказывать обо всех перепитиях развернувшейся борьбы. Нашей темы прямо касается только один момент, правда, важнейший: Тэтчер взялась объяснить шахтёрам, что никакие они не соль земли. Что страна без них преотлично обойдётся. Каким образом? Тут надо было подумать. Мадам обратилась за помощью к британским учёным. Сумеете доказать, что без угля можно успешно развивать экономику?

Противники «зелёной энергетики» (хотя правильнее называть их скептиками) утверждают, что именно тогда и родилась теория глобального потепления. Найджел Калдер (Nigel Calder), бывший главный редактор журнала New Scientist вспоминает, что в 1970-е на Западе в научных и околонаучных кругах была популярна противоположная идея, а именно – теория глобального похолодания. Шли споры о том, насколько это похолодание будет серьёзным, поглотит ли новый ледниковый период всю нашу Землю. Но вот в середине тех же семидесятых один шведский учёный предположил, что антропогенный, то есть вырабатываемый в результате человеческой деятельности СО2 (углекислый газ) может согреть планету.

«Мы первыми опубликовали его интервью. Я помню, как сильно меня критиковали многие учёные за эти дикие фантазии, – говорит Найджел Калдер. – Но затем мнение учёных изменили две вещи. Первое – температура стала расти. Второе – шахтёры Британии стали бастовать […] И тогда Маргарет Тэтчер обратилась к учёным и сказала: вот вам деньги, чтобы вы доказали теорию о глобальном потеплении. Конечно, они взяли деньги и всё доказали».

Филип Стотт (Philip Stott), почётный профессор биогеографии Лондонского университета подтверждает слова бывшего редактора научного журнала: «В результате участия политиков деньги рекой полились именно в этом направлении. Исследования, разработки, научные центры – всё это стало расти как снежный ком. Они стали исследовать климат, но в конкретном направлении. А именно – с целью доказать зависимость температуры от СО2. То есть от деятельности человека».

Эти высказывания оппонентов «зелёной энергетики» были приведены в документальном фильме «История одного обмана, или Глобальное потепление» (The Great Global Warming Swindle) британского режиссера Мартина Даркина (Martin Durkin). Я не утверждаю, что все сделанные в фильме оценки – верные и объективные. Но они, безусловно, заслуживают внимания. Мы с вами никого не разоблачаем и не оправдываем. Мы всего лишь пытаемся выстроить непротиворечивую картину развития событий. Понять, откуда что взялось.

Если трезво взглянуть из сегодняшнего дня на ту истерию, которая вспыхнула в 1980-е вокруг темы глобального потепления и тех смертельных угроз, которые вроде бы несут миру «грязная» экономика и «грязная» энергетика, многие вещи выглядят иначе. Не так, как они выглядели тридцать-сорок лет назад. Когда серьёзные дяденьки из комиссии ООН чертили графики, на которых к 2010 году в Европе должна была наступить африканская жара, а к 2020-му Мировой океан выходил из берегов, затапливая половину Северной Америки и всё той же многострадальной Европы. Эти ужасы должны были произойти по той причине, что из теории глобального потепления вытекает ещё более зловещая теория парникового эффекта: углекислый газ, выделяющийся в результате антропогенной (человеческой) деятельности, создаёт в атмосфере некую оболочку, не позволяющую лишнему теплу уходить в космос. Из-за этого на поверхности Земли будет катастрофически повышаться температура. Основной (правда, не единственный) источник СО2 это как раз «грязная» энергетика.

Возможно, никакого британского женского коварства в этой истории и не было. Просто всё нечаянно совпало: смена власти в Лондоне, шахтёрские забастовки, открытия в области климатологии. Но, так или иначе, в середине 1980-х у недоброжелателей традиционной энергетики появилось в руках мощное оружие. Теперь они могли объявить нефтяников, «угольщиков», «мазутников» и газовиков не только растратчиками невосполнимых природных ресурсов планеты, не просто загрязнителями почвы, воды и атмосферы, но – алчными негодяями, дикарями, косматыми безумцами, ведущими нас к гибели.

Сияющей альтернативой «грязной» энергетике, как я уже сказал, вначале считали мирный атом. Но скоро пьедестал под ядерной энергетикой зашатался. Начались поиски других альтернатив. Вернее, начались активные поиски способов удешевления производства энергии на ветровых генераторах и солнечных батареях. А также резко активизировались разработки эффективных способов хранения больших объёмов энергии, поскольку ветровые и солнечные станции, в отличие от традиционных, не способны давать электричество ровным потоком. У них то густо, то пусто. Это один из ключевых, фундаментальных недостатков ВИЭ (возобновляемых источников энергии).

Окончание следует

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