Новый штамм коронавируса выявили в Чехии

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (юго-восток республики) выявили новую мутацию COVID-19, сообщает ТАСС

«Новая мутация не опасней, чем британский или южноафриканский штаммы COVID-19», — утверждают специалисты.

В республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных за период пандемии достигло 1 515 029, а количество умерших из-за последствий заражения — 25 874.

Как отмечается, в Чехии эпидемическая обстановка остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе. В настоящее время продолжаются исследования нового штамма.