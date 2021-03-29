Новый штамм коронавируса выявили в Чехии

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Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (юго-восток республики) выявили новую мутацию COVID-19, сообщает ТАСС

«Новая мутация не опасней, чем британский или южноафриканский штаммы COVID-19», — утверждают специалисты.

В республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных за период пандемии достигло 1 515 029, а количество умерших из-за последствий заражения — 25 874.

Как отмечается, в Чехии эпидемическая обстановка остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе. В настоящее время продолжаются исследования нового штамма.

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