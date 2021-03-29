Подозреваемый в убийстве Аяжан Едиловой пытался покончить с собой в СИЗО

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — 28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 19-летней Аяжан Едиловой, был выписан из больницы после попытки самоубийства, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.

«Судом подозреваемому была избрана мера пресечения «содержание под стражей», на период досудебного расследования его перевели по месту отбывания ареста», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщили в пресс-службе, расследование продолжается. По вменяемой подозреваемому статье, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Напомним, 22 марта КазТАГ сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 19 марта в Алматы 19-летней Аяжан Едиловой. Тогда в полиции города на запрос агентства уточнили, что досудебное расследование ведется по части 2 статьи 99 (убийство) УК РК.

В департаменте полиции рассказали, что преступник расчленил тело, чтобы замести следы. При этом, правоохранители не считают убийцу маньяком.

Родные погибшей обратились к президенту

Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять дело под свой контроль. Также они заявили, что не верят в версию полиции о том, что девушка отправилась именно на свидание к своему будущему убийце. И требуют показать результаты ДНК.