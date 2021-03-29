Около 30 улиц планируют переименовать в Павлодаре

Павлодар. 29 марта. КазТАГ — Около30 улиц планируют переименовать в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Количество улиц, чье переименование планируют обсуждать, не обязательно будет 30: число может измениться, как в большую, так и в меньшую сторону. Поступает очень много заявлений и предложений от физических лиц, представителей общественных объединений, в том числе творческой и научной интеллигенции города Павлодара и области, с других регионов республики. Почти больше года действовал мораторий на переименования, обращения не рассматривались. Сейчас они должны рассмотрены. Маслихат Павлодара проведет открытые публичные слушания по переименованию некоторых улиц областного центра. В них сможет принять участие каждый житель области», — рассказала руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Самал Бегалинова в понедельник.

Ранее в социальных сетях появился список из 30 улиц, которые могут быть переименованы в Павлодаре.

Бегалинова отметила, что это рабочие неточные списки, после публичных слушаний они будут отправлены в республиканскую ономастическую комиссию при Правительстве РК и только после, если решение комиссии будет положительным, вопрос вынесут на сессию Павлодарского областного маслихата.

В Павлодаре предложили переименовать, например, улицу Мира на Олжабай батыра, Павлова — Бауржана Момышулы, улицу Розы Люксембург — Хиуаз Доспановой, а улице Набережной дать имя Аль-Фараби.