При распределении госзаказа в СМИ должно учитываться мнение журналистского сообщества – СЖК

Алматы. 29 марта. КазТАГ – Журналистское сообщество должно участвовать в процессе принятия решений, касающихся распределения средств при проведении информационной политики на местном уровне, считает Союз журналистов Казахстана (СЖК).

«В связи с появлением сложностей при распределении бюджетных средств, предназначенных для осуществления активной информационной политики в регионах, правление Союза журналистов Казахстана предлагает акимам всех уровней, маслихатам, осуществлять предварительное обсуждение редакционных бюджетов совместно с представителями областных филиалов нашей творческой организации», — говорится в письме Союза журналистов Казахстана акимам областей Казахстана, секретарям областных маслихатов за подписью председателя правления СЖК Сейтказы Матаева.

При этом СЖК предлагаем помимо существующих критериев, учитывать статус, специфику, тираж, периодичность, продолжительность работы на рынке СМИ, качественный состав кадров и целевую аудиторию потребителей.

По мнению Союза журналистов Казахстана, вышеуказанные критерии могли бы лечь в основу формирования технических спецификаций к участникам конкурсов и, соответственно, бюджетов, предусмотренных для исполнения государственных информационных заказов, утвержденных на сессиях маслихатов.

«На основе профессионального опыта и компетенции, Союз журналистов Казахстана готов оказать любую консультационную поддержку в качестве экспертной организации, предоставить в качестве представителей профессиональных журналистов, дать письменные и устные рекомендации для наиболее качественного выбора исполнителя информационного заказа», — говорится в письме.

При этом подчеркивается, что Союз журналистов Казахстана является самым крупным творческим общественным объединением в республике, насчитывающим более пяти тысяч членов, филиалы которого представлены во всех областях Казахстана, а также городах республиканского значения – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.