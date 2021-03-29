Около 40 казахстанок спасли от сексуального рабства в Королевстве Бахрейн

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Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Расследуется уголовное дело в отношении организаторов и участников транснациональной организованной группы из числа граждан Казахстана, России и Бахрейна, которые вербовали и отправляли казахстанских девушек заниматься проституцией в Королевство Бахрейн, сообщает пресс-служба следственного департамента министерства внутренних дел РК.

«В настоящее время установлены 39 потерпевших. Ранее девушки проживали в Шымкенте и Туркестанской области. Подозреваемыми признаны 19 лиц, из которых 15 арестованы, трое – объявлены в международный розыск», — рассказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов в понедельник.

По информации правоохранительных органов, установлено местонахождение шести граждан Казахстана, которых ранее обманным путем вывезли в Бахрейн и заставили заниматься проституцией. Девушкам удалось сбежать, их вернули домой из Бахрейна, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов при содействии министерства иностранных дел РК.

Всего в настоящее время органы внутренних дел Казахстана расследуют 133 уголовных дела по фактам торговли людьми. К уголовной ответственности привлекаются 48 человек.

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