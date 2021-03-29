В Алматы планируют разрешить работу «летников»

Новости 77 0
Война Миров. В Боливии снова правят левые Война Миров. В Боливии снова правят левые
4952

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о дальнейших мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

«Сегодня мы с главным санврачом Алматы обсуждали вопрос касательно «летников» и по итогам встречи решено возобновить работу летних площадок. Соответствующие изменения будут внесены в постановление (об усилении карантина)», — высказался Сагинтаев на встрече с бизнес-сообществом.

Как сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Алматы, Сагинтаев отметил серьезность эпидемиологической ситуации в южной столице.

Также, принято решение возобновить работу проекта Ashyq в Алматы.

На встрече с акимом города присутствовали члены регионального совета Палаты предпринимателей Алматы, Делового совета, а также представители местного исполнительного органа.

Похожие материалы:

  1. Оптово-розничные рынки, ТД и ТРЦ Алматы приостанавливают работу с 21 марта
  2. Шымбулак приостановит работу из-за эпидситуации в Алматы
  3. Бекшин запретил работу детских образовательных и развлекательных центров в Алматы
  4. Массовые катания на Медео, работу цирка и кинотеатров запретили в Алматы
  5. Сагинтаев пообещал не закрывать Алматы