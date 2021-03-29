В Алматы планируют разрешить работу «летников»

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ — Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о дальнейших мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

«Сегодня мы с главным санврачом Алматы обсуждали вопрос касательно «летников» и по итогам встречи решено возобновить работу летних площадок. Соответствующие изменения будут внесены в постановление (об усилении карантина)», — высказался Сагинтаев на встрече с бизнес-сообществом.

Как сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Алматы, Сагинтаев отметил серьезность эпидемиологической ситуации в южной столице.

Также, принято решение возобновить работу проекта Ashyq в Алматы.

На встрече с акимом города присутствовали члены регионального совета Палаты предпринимателей Алматы, Делового совета, а также представители местного исполнительного органа.