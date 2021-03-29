Должность спецпреда президента по международному сотрудничеству может появиться в РК

Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Должность специального представителя президента по международному сотрудничеству может появиться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые: 1) положение о специальном представителе президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству; 2) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента Республики Казахстан», — говорится в проекте указа президента.

Согласно положению, специальный представитель президента по международному сотрудничеству является политическим государственным служащим, и назначается на должность и освобождается от должности главой государства по представлению руководителя администрации президента. При этом, спецпред будет подотчетен президенту.

Основными задачами специального представителя должны стать:

1) налаживание международных связей в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах;

2) обеспечение продвижения основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив ПрезидентаРеспублики Казахстан.

«Специальный представитель при осуществлении своей деятельности взаимодействует с правительством Республики Казахстан и другими государственными органами и организациями по вопросам внешней политики Республики Казахстан», — сказано в документе.

Ожидается, что спецпред будет осуществлять следующие функции:

1) вносит предложения ПрезидентуРеспублики Казахстан по развитию внешней политики и международного сотрудничества, реализации международных инициатив Президента Республики Казахстан;

2) организует и проводит в пределах своей компетенции переговоры с политическими и общественными деятелями зарубежных стран и международных организаций, с представителями деловых кругов зарубежных стран, участвует в продвижении приоритетных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, технологической и других сферах.

3) участвует в подготовке проекта Концепции внешней политики Республики Казахстан и ее последующей реализации;

4) участвует в подготовке проекта ежегодного Послания Главы государства народу Казахстана в части внешней политики Республики Казахстан;

5) осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование процессов мирового развития, а также актуальных проблем международных отношений и вырабатывает рекомендации президенту Республики Казахстан по реализации его внешнеполитических полномочий;

6) в координации с заместителем руководителя администрации президента содействует в обеспечении взаимодействия президента Республики Казахстан с государственными органами зарубежных стран и их должностными лицами, иностранными политическими и общественными деятелями, международными и иностранными организациями;

7) налаживает международные связи в политической, экономической, гуманитарной и экологической сферах;

8) содействует в подготовке содержательной части зарубежных визитов Президента Республики Казахстан и визитов глав иностранных государств в Республику Казахстан, встреч с руководством международных организаций, финансовых институтов и компаний;

9) содействует в привлечении иностранных инвестиций, передового опыта и технологий, продвижении экспорта отечественной продукции на мировые рынки;

10) формирует и взаимодействует с пулом международных экспертов с целью продвижения основных направлений внешней политики Республики Казахстан и инициатив ПрезидентаРеспублики Казахстан;

11) популяризирует и разъясняет за рубежом реформы Президента Республики Казахстан в политической и социально-экономической сферах, участвует, при необходимости, в работе совещательных и консультативных органов при ПрезидентеРеспублики Казахстан;

12) осуществляет по решению Президента специальные миссии по различным актуальным направлениям внешней политики и международного сотрудничества;

13) в координации с заместителем Администрации Президента участвует в подготовке законопроектов в области внешней политики для внесения их в Парламент Республики Казахстан в порядке законодательной инициативыПрезидента Республики Казахстан;

14) исполняет поручения ПрезидентаРеспублики Казахстан.

Спецпред, в случае подписания указа, получит право:

1) запрашивать и получать необходимую информацию, документы и иные материалы от государственных органов и должностных лиц;

2) использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации;

3) вести с государственными органами, должностными лицами и организациями служебную переписку по вопросам своей компетенции;

4) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, участвовать, а при необходимости возглавлять делегацию в переговорах и/или консультациях с зарубежными партнерами, в том числе по вопросу заключения двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Казахстан;

5) проводить совещания с участием представителей заинтересованных центральных и местных исполнительных органов и организаций Республики Казахстан, а также участвовать в иных мероприятиях;

6) подписывать служебную документацию в пределах своей компетенции;

7) вручать по поручению президента Республики Казахстан государственные награды Республики Казахстан представителям зарубежных стран;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан

«Специальный представитель несет ответственность за выполнение поставленных задач, обеспечивает организацию труда и надлежащую трудовую дисциплину. Деятельность специального представителя обеспечивает сектор администрации президента Республики Казахстан, состоящий из пяти административных государственных служащих. Обеспечение и финансирование деятельности специального представителя осуществляются администрацией президента Республики Казахстан», — указано в документе.