Бекшин назвал штрафы за нарушение карантина «неадекватными»

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Алматы. 30 марта. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин назвал штрафы за нарушение карантина «неадекватными».

«Я думаю, те штрафные санкции, которые мы проводим на сегодня, они неадекватные. Поэтому многие системно нарушают — по два, по три раза. Если мы буквально год назад говорили, что сумма этих штрафов неадекватна, то сейчас ситуация показывает, что нарушители целенаправленно идут на нарушения, зная, что им грозят вот такие суммы штрафов», — высказался Бекшин на онлайн-брифинге во вторник.

Напомним, 27 марта гавсанврач Алматы продлил ограничительные карантинные меры до 12 апреля.

 

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