Юрий Анохин: Минздрав продолжает рулить, не приходя в сознание 30.03.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 207 0 Врач-гигиенист о необходимости профессионального применения имеющегося практического опыта в борьбе с пандемией Похожие материалы: Юрий Маленьких: «Жил и буду жить в Казахстане» Жилье продолжает дорожать в Казахстане Минздрав Казахстана заявил о нехватке вакцин от гриппа Вакцинировать в апреле более 1 млн казахстанцев от COVID-19 пообещал минздрав Первая фаза клинический исследований казахстанской вакцины от КВИ на завершении – минздрав