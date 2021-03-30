Экономические последствия блокировки Суэцкого канала будут ощущаться месяцами – ООН

Алматы. 30 марта. КазТАГ – Экономические последствия блокировки Суэцкого канала будут ощущаться месяцами, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Суэцкий канал открыт для судоходства, однако экономические последствия инцидента будут ощущаться месяцами. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, удалось снять с мели, тем не менее в результате инцидента объемы перевозок из Азии в Европу сократятся в апреле на сорок процентов, а транспортировка грузов подорожает по всему миру», — говорится в сообщении.

Руководитель отдела Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) по логистике торговли Ян Хоффман напомнил, что пятая часть всех потребностей Западной Европы в продовольствии и других товарах обеспечивается за счет поставок по Суэцкому каналу.

«Что касается электроники, офисного оборудования и текстиля, то по этому маршруту поступают 40-50% грузов. Поэтому многим (жителям Западной Европы) придется дольше ждать доставку покупок, сделанных онлайн», — отметил эксперт.

В результате блокады, вызванной севшим на мель судном, образовался затор – сотни грузовозов ожидали своей очереди на проход по морскому каналу, соединяющему Персидский залив с континентальной Европой.

«Многие крупные контейнеровозы уже отправились по окружному пути через Мыс Доброй Надежды в Южной Африке. Это, скорее всего, приведет к росту объема эмиссий, поскольку многие суда пытаются идти быстрее, чтобы наверстать упущенное время. Кроме того, транспортировка грузов еще более подорожает. Цены значительно выросли из-за ограничения судоходства в связи с пандемией, и только недавно начали снижаться, но инцидент приведет к новому витку цен. Причем, подорожание касается не только этого маршрута: из-за того, что в пути находится больше грузовозов, в мире возник дефицит пустых контейнеров, цены на которые мгновенно выросли. Кстати, более всего подорожали перевозки из Китая в Южную Америку», — уточнил Хоффман.