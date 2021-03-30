Изнасилование произошло на объекте BI Group, холдинг прокомментировал лишь после резонанса

Алматы. 30 марта. КазТАГ – Изнасилование на строительном объекте компании BI Group произошло в Алматы, однако сам холдинг прокомментировал ситуацию лишь после общественного резонанса, передает корреспондент агентства.

«Она (потерпевшая – КазТАГ) работала на стройке объекта BI Group, у субподрядчика ИП «Миленбаев» лифтером и ключницей по совместительству. В ее обязанности входило еще выдавать краску. За краской всегда приходил бригадир маляров, из другой субподрядной организации ТОО «BIGBRO GROUP», некий Ж.Н. Этот бригадир домогался до потерпевшей ранее, но она отказывала и говорила, что у нее есть парень, старалась избегать лишних разговоров», — сообщила представитель фонда «Не молчи KZ» Дина Тансари в социальной сети.

По ее данным, изнасилование было совершено 21 марта.

«Когда рабочий день заканчивался, он позвонил и сказал, что сейчас приедет, что нужно поговорить по работе, что у него есть для нее предложение получить новую работу. Примерно в 19.30 они разговаривали у входа на стройку, потом он сказал: «Пойдем ко мне в каптерку, все объясню, а то охрана и дежурные смотрят». Там он стал рассказывать, что у него есть свободная вакансия, стал объяснять объем работы. Она выслушала его, сказала, что надо подумать и что сможет дать ответ позже. Сказала, что ее ждут, что выходит, время на часах было уже 19.55. Когда направилась к выходу, он напал на нее, стал душить, пока она не захрипела, и повалил ее на кровать, которая там стояла. Она больно ударилась головой. У нее волосы зацепились за гвоздь и вырвался клок волос, она плакала и умоляла остановиться. Он стал кричать на нее: «Замолчи, у меня обратной дороги нет!» Стал бить ее по голове и лицу. В его каптерке был кинжал, угрожая этим кинжалом, он порвал на ней джинсы и изнасиловал», — уточнила общественница.

По информации Тансари, потерпевшей не переставая, звонил друг.

«Он ее потерял, тогда Ж.Н. заставил ее отключить телефон, поставить на режим «Полет». Затем, он заставил ее пить пиво, которое у него стояло, продолжал запугивать, избивать, что ему нечего терять, чтобы она подчинялась. Это продолжалось примерно до 21.30. Далее он захотел второго полового акта, она начала плакать, что больше так не может, что ей нужно хотя бы музыку включить, чтобы не плакать, он спросил: «Точно не будешь плакать?», она пообещала. Он дал ей сотку, в какой-то момент она смогла отправить несколько WhatsUp-сообщений знакомому-рабочему, который работал в этот день в ночную смену. Она успела написать, что ее убьют и что ее насилуют, чтобы нашел ее через охранника. Хорошо, что этот человек понял ее просьбу и нашел ее уже с полицией и охраной. Он привел их прямо туда, где ее насиловал бригадир, они постучали в дверь и тот быстро стал одеваться сам и заставил одеться потерпевшую. Она успела одеть то, что было под рукой, часть вещей осталась в комнате бригадира», — добавила представитель фонда.

Она отметила, что полиция сразу задержала подозреваемого.

«Собрали все вещдоки, ее отправили на экспертизу, его на допрос. Полиция все сделала, как положено, его задержали, но через три дня выпустили под подписку о невыезде. На девушку сразу начало оказывать давление руководство ИП «Миленбаев», стали предлагать любые деньги, чтобы она забрала заявление, а после Наурыза, она узнала, что ее уволили и на ее место пригласили другую. Когда она стала писать и требовать приказ и основание из-за чего ее уволили, ей просто сообщили, что это субподрядная организация и все в ней работают неофициально! Наши выводы неутешительны, домогательства и изнасилования остаются распространенным явлением на рабочем месте, отношение к этой проблеме у руководства как всегда сексистское и до позора трусливое! Вместо того, чтобы помочь девушке, встать на ее защиту, как всегда все хотят замять и решить проблему за счет жертвы. Не думая о последствиях травмы, о том, что преступник повторит содеянное, о том, что чья-то дочь снова пострадает», — добавила общественница.

В полиции Алматы факт подтвердили.

«Этот факт зарегистрирован в ЕРДР УП Бостандыкского района. Производство досудебного расследования начато 21 марта. В настоящее время в отношении потерпевшей и подозреваемого лица назначены все виды необходимых экспертных исследований (результаты исследований не готовы). С участием указанных лиц проведены все первоначальные следственные действия. Ход расследования находится на контроле в департаменте полиции», — заверили полицейские.

Сам холдинг BI Group прокомментировал ситуацию лишь после того, как она обрела резонанс – в комментарии строительной компании под постом Тансари выражаются «глубочайшие сожаления потерпевшей».

«Совместно с правоохранительными органами сформирована оперативная группа для выяснения всех обстоятельств дела, итоги будут доведены в обязательном порядке. Вопросу уделен высочайший приоритет», — утверждается в комментарии.