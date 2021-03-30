Казахстан и ЕБРР подписали пятилетнее расширенное соглашение о сотрудничестве

Нур-Султан. 30 марта. КазТАГ – Казахстан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали пятилетнее расширенное соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба финансового института.

«ЕБРР и правительство Казахстана подписали расширенное рамочное соглашение о партнерстве (EPFA) для повышения устойчивости, модернизации, цифровизации и региональной интеграции национальной экономики страны с целью ускорения ее восстановления после пандемии COVID-19. Пятилетнее соглашение, которое будет действовать до декабря 2025 года, подписали глава ЕБРР в Казахстане Агрис Прейманис и министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

По его словам, в виртуальной церемонии приняли участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

«Эта договоренность свидетельствует о том, что Казахстан и ЕБРР планируют свою деятельность в послекризисный период и намерены продолжать успешное сотрудничество в областях, жизненно важных для национальной экономики. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить работу с нашими казахстанскими коллегами в сфере реформ и над инвестиционными проектами, которые мы определим вместе», — сказала Рено-Бассо.

Основой для EPFA названо предыдущее соглашение, подписанное в 2017 году.

«Оно способствовало созданию в Казахстане зеленой и инклюзивной экономики, учитывающей гендерные аспекты. Это помогло повысить конкурентоспособность местных компаний, привлечь инвестиции в инфраструктуру и укрепить позиции Казахстана, как регионального лидера в области возобновляемых источников энергии в Центральной Азии», — уточнили в ЕБРР.

Новое EPFA будет способствовать расширению сотрудничества в области устойчивого развития и роста экономики Казахстана и предусматривает совместную деятельность в следующих областях:

повышение устойчивости экономики Казахстана за счет поддержки частного сектора и привлечения прямых иностранных инвестиций

продвижение зеленой, инклюзивной экономики, учитывающей гендерные аспекты, а также ее дальнейшая цифровизация

поддержка дальнейшей интеграции страны в региональную и мировую экономику за счет инвестиций в инфраструктурные, энергетические и общепромышленные проекты

содействие декарбонизации энергетического сектора Казахстана и приведению его в соответствие с Парижским соглашением путем финансирования проектов возобновляемой генерации и создания необходимой правовой базы.

развитие современной транспортной и муниципальной инфраструктуры по всему Казахстану путем внедрения новых операционных моделей, включая государственно-частное партнерство (ГЧП)

повышение роли банковского сектора Казахстана, в том числе для поддержки местных малых и средних предприятий (МСП)

разработка новых финансовых продуктов, включая продвижение облигаций устойчивого развития, как инструментов зеленого финансирования, в тесном сотрудничестве с Международным финансовым центром «Астана»

Предоставление пред-приватизационной поддержки отдельным государственным предприятиям

«На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Казахстана более $7,95 млрд в рамках 280 проектов. Поддержка малого бизнеса особенно важна для ЕБРР и соответствует его страновой стратегии для Казахстана», — сказано в сообщении.