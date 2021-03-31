1745 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 29-30 марта

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – 1745 случаев COVID-19 (КВИ+) и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) выявили в Казахстане за 29-30 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«С 13 марта 2020 года по 30 марта 2021 года КВИ+: заболеваемость – 244 981 (1663 за минувшие сутки), смертность – 3046 (17 за 29 марта); с 1 августа 2020 года по 30 марта 2021 года КВИ-: заболеваемость – 50 525 (82 за 29 марта), смертность – 688 (четверо за 29 марта)», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По информации минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 24 642 человека (22 841 КВИ+ и 1 801 КВИ-), из них в стационарах находятся 8327 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 315 пациентов.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 353 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов; на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ) – 46 пациентов», — сказано в сообщении.

Выздоровели от COVID-19 в Казахстане, по официальным данным, 219 094 человек.