В находившуюся в резерве «Халык-Арену» в Алматы начали госпитализировать с COVID-19

Алматы. 31 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. На стадион «Халык-Арена», который находился в резерве на случай роста числа зараженных коронавирусной инфекцией (КВИ) в Алматы, начали госпитализировать с COVID-19 – соответствующие фотографии оказались в распоряжении агентства КазТАГ.

«Халык-Арену» расконсервировали. Туда в рамках эшелонирования МО доставляют пациентов со средней степенью тяжести. На утро там было 18 человек. Такое решение принято в рамках борьбы с нераспространением КВИ среди населения мегаполиса. В спорткомплексе развернуто 1 тыс. мест. Изначально, там были созданы все условия для оказания медицинской помощи больным с КВИ – поставлено современное оборудование, койкоместа соответствуют всем требованиям лечения данных пациентов», — подтвердили редакции МИА КазТАГ в пресс-службе акима Алматы.

По последним официальным данным, в Алматы за сутки коронавирусом заразились 526 человек.

Напомним, 27 марта аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что общая мощность в инфекционных стационарах, модулях, инфекционных отделениях клиник, на консервации в «Халык-Арена» составляет 7011 койко-мест и 250 реанимационных коек.