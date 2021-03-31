На рынке развернулась масштабная борьба за распределение вакцины от COVID-19 – минздрав РК

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Министерство здравоохранения РК ответило на критику депутата мажилиса парламента Ирины Унжаковой по поводу вакцинации населения и борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба МЗ РК.

«Сегодня на рынке глобальной конкуренции развернулась масштабная борьба за распределение вакцины от COVID-19. Ряд европейских стран пытаются добиться исполнения контрактных обязательств по поставкам вакцины от компаний-производителей, другие принимают меры по ограничению экспорта вакцины в стремлении обеспечить потребности собственного населения, третьи в целях диверсификации рисков, находятся в поисках новых поставщиков иммунных препаратов. Казахстан одна из стран, которая смогла начать кампанию по вакцинации населения против коронавирусной инфекции согласно графика — 1 февраля текущего года», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, в настоящее время продолжается работа по поэтапной вакцинации основных групп риска, включая медицинских работников, представителей силовых структур, педагогов.

«Правительство страны предпринимает все меры для обеспечения потребностей населения в вакцине. В этих целях, в первую очередь, у нас была организована собственная площадка по выпуску вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Параллельно ведется разработка вакцины собственного казахстанского производства, которая после всех этапов клинических испытаний должна получить доступ к массовому применению. Большая работа проведена в части организации прививочных кабинетов по всей стране, обучения персонала правилам вакцинации от КВИ. На уровне логистики обеспечена холодовая цепь при транспортировке и хранении вакцины», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что на 31.03.2021г. обеспечена доступность к вакцинации 300 тыс. граждан.

Неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. Несмотря на скептическое отношение части общества к вакцинации против COVID-19, поэтапная иммунизация дала возможность убедиться в эффективности и качестве применяемой вакцины.

«В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле текущего года планируется поставка 2,5 млн доз. Это позволит до конца первого полугодия охватить вакцинацией от КВИ 6 млн жителей РК. В этой связи, с апреля планируется максимально расширить группы лиц, подлежащие вакцинации. Для ускорения темпов вакцинации против КВИ приняты меры по задействованию всех прививочных кабинетов, а также для иммунизации лиц в организованных коллективах будут привлечены передвижные/выездные прививочные бригады», — рассказали в министерстве.

Также в минздраве уверяют, что учли опыт вакцинации сезонного гриппа в прошлом году, «когда за один месяц удалось привить 2,3 млн человек, возможности для массовой иммунизации у казахстанского здравоохранения имеются».

Ранее сообщалось, что Унжакова заявило, что министерство здравоохранения «не извлекло никаких уроков ни из собственного, ни из мирового опыта борьбы с коронавирусом». Она отметила, что в свободном доступе в поликлиниках вакцины нет. Помимо этого, депутат выразила мнение, что на деле минздрав не выполнил поставленных главой государства задач.