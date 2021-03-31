Токаев выразил соболезнования родным и близким Шот-Амана Валиханова

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося архитектора, ученого, общественного деятеля и писателя Шот-Амана Валиханова, сообщает Акорда.

«Шот-Аман Идрисович многое сделал для поступательного развития архитектуры в нашей стране и ее выхода на новый уровень. Он является автором многих уникальных зданий и замечательных памятников. В народе его хорошо знают как одного из авторов государственного Герба. Посвятив свою жизнь творческому поиску и научным исследованиям, он плодотворно трудился и в литературной сфере. Он также внес значительный вклад в обогащение духовной жизни. Светлый образ Шот-Амана Идрисовича, оставившего неиссякаемое наследие, никогда не будет забыт. Народ всегда будет чтить его имя», – говорится в телеграмме.

Ранее соболезнования выразили в министерстве культурны и спорта РК.