Скончался известный скульптор и архитектор Шот-Аман Валиханов

Алматы. 31 марта. КазТАГ – Министерство культуры и спорта РК выразило соболезнование семье известного скульптора, архитектора и профессора Шот-Амана Валиханова в связи с его кончиной.

«Семье и родственникам Шот-Амана Валиханова! От имени министерства культуры и спорта РК выражаю соболезнование семье и родным выдающегося архитектора, профессора, члена Международной академии архитекторов, дизайнеров, Союза писателей РК, Международной академии архитектуры (РФ). Шот-Аман Едырысулы был сознательным человеком, который прожил значимую жизнь ради любимой работы и был уникальным человеком», — написала министр культуры и спорта Актоты Раиымкулова на своей странице в Facebook в среду.

Она напомнила, что Валиханов создал немало значимых памятников «почтенным лицам в истории народа», а также внес вклад в развитие архитектуры страны.

«Он внес весомый вклад в создание памятников истории нашего народа, прославление мужского имени в стране, строительство архитектурных сооружений. Это Кенесары Касымулы в столице, Ахмет Байтурсынов в Костанае, Богенбай батыр в Ерейментау, Хаким Абай и Шакарим в ВКО, Чокан Валиханов, Дина Нурпеисова, алиби Жангельдин, Токаш Бокин, Гани Муратбаев, Нурмолда Алдабергенов, Талгат Бигельдинов, Жумагали Саин, Таир Жароков, Тахауи Ахтанов, Абу Сарсенбаев, Динмухамед Кунаев, Тилес народ хорошо знает произведения Кажгалиева, курманая Омарова, Нургали Тасмагамбетова, Шафика Чокина», — сказала министр.

Также, в сообщении упоминается о том, что Валихановым был разработан проект стадиона «Динамо» в Алматы, здания акимата города Алматы, казахско-немецкого университета, монумента космонавтики в Караганде.

«Он написал ряд драматических произведений, наряду с многочисленными научными статьями, затрагивающими актуальные проблемы архитектуры и изобразительного искусства нашей страны. В их числе пьесы «судьба», «клятва Шокана», «Акнур», «Белые ночи Шокана», «Террор», — продолжила перечислять Раимкулова, подытожив обращение словами соболезнования.

Редакция МИА КазТАГ также приносит искренние соболезнования семье и близким Шот-Аман Валиханова.