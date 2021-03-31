Из-за противоречий между крупными странами начались «вакцинные войны» — Токаев

Нур-Султан. 31 марта. КазТАГ – Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в онлайн-формате, сообщает Акорда.

«Мы планировали организовать эту встречу в священном для всех нас Туркестане. Однако из-за сложной ситуации с пандемией было принято решение провести саммит в онлайн-формате. Я надеюсь, что после завершения эпидемии мы сможем встретиться лицом к лицу. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех вас с Наурызом. Это особый праздник всех тюркских народов. Желаю процветания братским странам», — сказал президент Казахстана, открывая заседание в среду.

В своем выступлении глава государства отметил, что для всех тюркских народов Туркестан является землей отцов, благословенным местом и родным очагом. Известно, что наши предки получили здесь духовные знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясауи и распространили тюрко-исламскую культуру в мире.

«Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века. Мы призываем начать модернизацию тюркской цивилизации со знакомства мира с наследием Ясауи и священным Туркестаном. Поэтому сегодняшний саммит проходит под девизом «Туркестан – духовная столица тюркского мира», – подчеркнул Токаев.

Глава государства сообщил, что по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева город Туркестан кардинально преобразился и приобрел новый облик.

Президент Казахстана особо отметил, что, несмотря на то, что весь мир борется с беспрецедентными вызовами, сотрудничество тюркоязычных государств не замедлилось. Между тем в этот сложный период государствам нужно совместно искать новые импульсы для укрепления отношений.

По словам Токаева, единственно верным способом остановить пандемию является массовая вакцинация граждан. Исходя из общих интересов, президент полагает важным поддерживать друг друга и обмениваться опытом.

По его мнению, в борьбе с пандемией международное сообщество действовало разрозненно. Из-за противоречий между крупными странами начались так называемые «вакцинные войны». В этих непростых обстоятельствах Организация Объединенных Наций также не смогла использовать свой потенциал.

Особую актуальность в текущей ситуации приобретают проблемы здравоохранения и биобезопасности.

«На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан инициировал создание Международного агентства по биологической безопасности. Уверен, вы поддержите эту идею. Несомненно, в перспективе Агентство будет способствовать предотвращению биологических угроз и обмену данными об опасных заболеваниях», — считает глава государства.