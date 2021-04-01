Кабмин заверял одно, теперь я договариваюсь о вакцинах на невыгодных условиях – Токаев

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

«Успешность борьбы с пандемией становится одним из ключевых элементов страновой конкурентоспособности. Как минимум, в кратко- и среднесрочный период. Крайне важно не остаться на обочине мирового восстановительного роста, не попасть в категорию стран-аутсайдеров. По темпам иммунизации мы значительно отстаем от государств-лидеров… На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тыс. человек (первым компонентом – 137 346 человек)», — сказал Токаев в четверг.

По его словам, причина такого положения проста – нехватка вакцин.

«Правительство заверяло, что договоренности по «Спутнику V» и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля. По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,2% населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок», — подчеркнул президент.

Он указал на то, что вакцины от коронавируса имеют высокую температурную чувствительность.

«Следует четко проработать все аспекты их транспортировки, хранения, непосредственно прививания. Учитывая неоднократные вспышки коронавируса в трудовых коллективах, отдельный фронт работы – это активная иммунизация работников предприятий, особенно системных и градообразующих», — добавил Токаев.