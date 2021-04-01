Рост спроса на нефть не ожидается 01.04.2021 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 189 0 Сергей Смирнов, аналитик нефтегазового рынка, о «пандемической» конъюнктуре в нефтедобыче Похожие материалы: «Экономика казахстанской синофобии». «Ненависть к языку ведет к мракобесию». «Расовое своеобразие казахов: в нас столько всего намешано…». «На рост цен население Казахстана отвечает снижением потребления». «Олигархи владеют десятками тысяч гектаров» США грозят Китаю санкциями за рост импорта нефти из Ирана Ершов: Рост цен на сигареты увеличит торговлю контрафактом и ухудшит здоровье казахстанцев Бензин дорожает в Казахстане – эксперты не исключают сговора, но рост цен считают логичным Курс тенге объяснили ценой на нефть и влиянием негативной риторики Байдена в адрес России