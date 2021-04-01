Токаев пригрозил увольнением новому руководству «СК-Фармация»

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригрозил увольнением новому руководству ТОО «СК-Фармация», передает корреспондент агентства.

«В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Мы сменили руководство «СК-Фармация». Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае, увольнение», — сказал Токаев в четверг на совещании по вопросам противодействия коронавирусной инфекции (КВИ).

Напомним, 10 июля 2020 года на расширенном заседании правительства Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФОМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало 10 июля МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

Как стало известно 12 июля, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.