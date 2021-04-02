Десятки случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca выявили в Великобритании

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. За все время применения в Великобритании вакцины AstraZeneca медики зарегистрировали 30 случаев тромбоза, говорится в еженедельном обзоре управления по контролю лекарственных средств Соединенного Королевства.

«Мы провели подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно. В 22 случаях речь шла о тромбозе церебральных венозных синусов, а в остальных восьми – о других тромбозах», — говорится в сообщении британского регулятора.

Всего в стране, по состоянию на 24 марта, привили 18,1 млн жителей.

Препарат создали совместно с учебным заведением и его дочерней компанией Vaccitech. В этом году Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пустило его на рынок Европейского союза (ЕС).

Ученые нашли возможную причину тромбоза после применения AstraZeneca. В марте стало известно, что в Австрии у привившегося человека диагностировали множественный тромбоз, он умер через 10 дней после получения первой дозы. Еще одного госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Позднее похожая информация стала поступать из других европейских стран.

Некоторые государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины.

Однако эксперты EMA не подтвердили, что препарат AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о его безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают возможные риски.

Ученые продолжат изучать побочные эффекты, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о вакцине. Во вторник появилась информация, что препарату дали новое название – Vaxzevria.