Сагинтаев сопоставил текущее число вызовов «скорой» с данными за июль 2020 года

Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Количество вызовов «скорой помощи» на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ), коронавирусную инфекцию (КВИ) и пневмонию в Алматы на 15% меньше, чем в июле 2020, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Скорая работает, но хочу сказать, что из всего количества вызовов, если на сегодня у нас свыше 2 тыс. вызовов, порядка 30-33% – это вызовы, связанные с ОРВИ, КВИ и пневмонией. В начале марта эта цифра составляла 15%, то есть в два раза мы выросли по удельному весу именно по этим инфекционным заболеваниям», — сказал Сагинтаев на брифинге в пятницу.

Он отметил, что в июле 2020 года количество таких вызовов составляло 46%.

«Если мы вспомним прошлый год, июль, когда горели просто, тогда у нас доля ОРВИ, КВИ, пневмонии в общем количестве вызовов скорой помощи доходила до 46%. И опять же, если сравнить с тем летним пиком, тогда мы госпитализировали в день на пике 370-330 человек. Но выявляемость была тоже в этих пределах. Но у нас сегодня где-то уже 550 постоянно цифра держится, сегодня 595. Но при этом доля вызовов у нас меньше, чем в прошлом году и мы видим, что та работа, которая была проведена в прошлом году по подготовке всей системы здравоохранения и инфраструктуры здравоохранения сегодня нам показывает, что была правильная работа проведена, и сегодня мы работаем в штатном режиме. Понятно, нагрузка растет, но ситуация управляемая», — зявил аким.