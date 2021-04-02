Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в восьми областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью и утром 3 апреля в Акмолинской области местами ожидаются туман, ветер южный, юго-восточный 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью 3 апреля ожидается ветер южный, юго-восточный порывы 15 метров в секунду», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Актюбинской области в субботу местами ожидается гололед. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

«Ночью 3 апреля в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью 3 апреля ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-18 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Туркестанской области в субботу местами ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 метров в секунду.

«3 апреля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 3 апреля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

Днем в субботу в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде днем 3 апреля ожидается ветер юго-восточный порывы15-20 метров в секунду.

«3 апреля в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20метров в секунду. В Жезказгане 3 апреля ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20метров в секунду», — предупредили синоптики.

В Северо-Казахстанской области в субботу местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 3 апреля ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.