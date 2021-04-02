Минэкологии взяло на особый контроль ситуацию с замором рыбы в Алматинской области

Талдыкорган. 2 апреля. КазТАГ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов взяло на особый контроль ситуацию с замором рыбы в Алматинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«1 апреля в ходе мониторинга социальных сетей Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства выявлен факт замора в Топарской системе озер (Балхашский район Алматинской области). Водоемы данной системы озер закреплены за двумя субъектами рыбного хозяйства: ТОО «Заготпушнина» и ОООиР «Патриот». Согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных оперативно проинформированы все заинтересованные органы», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным ведомства, в целях установления обстоятельств гибели рыбы на место происшествия выехали специалисты Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и работники егерской службы ТОО «Заготпушнина» и ОООиР «Патриот». Кроме того, выезжали сотрудники ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства», департамента экологии по Алматинской области, Алматинской областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства в целях отбора проб воды и рыб для проведения лабораторных исследований.

«Дополнительная информация о результатах проведенных мероприятий будет сообщена по мере поступления. Ситуация в регионе взята на особый контроль», — подчеркнули в МЭГПР.