Токаеву доложили о ситуации в Косшы

Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о ситуации в селе Косшы, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимами Акмолинской и Северо-Казахстанской областей текущую ситуацию в регионах. Аким Акмолинской области Ермек Маржыкпаев отчитался о показателях социально-экономического развития региона, принятых противопаводковых мероприятиях, ходе вакцинации, обеспечении природным газом Аршалинского и Целиноградского районов, а также об исполнении ранее данного президентом поручения по улучшению социальной и инженерно-инфраструктурной ситуации в селе Косшы», — сообщил Уали в пятницу.

Аким СКО Кумар Аксакалов также доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации, противопаводковых мероприятиях, подготовке к весенне-полевым работам, обеспечении жильем граждан, переселившихся в Северо-Казахстанскую область из трудоизбыточных регионов в рамках программы «Еңбек».

«По завершении бесед Касым-Жомарт Токаев дал Ермеку Маржыкпаеву и Кумару Аксакалову ряд поручений, касающихся стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах, качественного проведения весенне-полевых работ и других вопросов», — добавил Уали.

Напомним, 20 апреля 2019 года Токаев посетил Косшы и ознакомился с состоянием инженерно-транспортной инфраструктуры, осмотрел местную водозаборную станцию. Глава государства указал на несоответствие официальной численности населения фактическому количеству жителей населенного пункта. Президент дал конкретные поручения правительству и акимату Акмолинской области по устранению недостатков и дальнейшему развитию населенного пункта.