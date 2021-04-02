Алматы. 2 апреля. КазТАГ – Министерство сельского хозяйства ответило на критику депутата мажилиса парламента Ирины Смирновой.

«Считаем нужным дать разъяснения по основным тезисам депутатского запроса и рассказать о реальной ситуации в АПК. В первую очередь хочу заверить граждан, что в Казахстане нет 80%-ной зависимости от импортных продуктов. Наоборот, мы обеспечены на 80 и более процентов по всем основным социально-значимым продовольственным товарам», — сказал на брифинге в СЦК при президенте РК директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов.

Он отметил, что исключение составляют лишь шесть видов продтоваров: мясо птицы, колбасы, сыр и творог, яблоки, сахар и рыба. По ним импортозависимость варьируется от 25 до 48%.

«Это подтверждается официальными данными комитета госдоходов минфина, который ведет статистику по товарообороту продукции АПК, а также Бюро национальной статистики по производству сельхозпродукции» — добавил он.

Как уточняет пресс-служба министерства, для наращивания производства вышеуказанной продукции минсельхоз реализует комплексный план по импортозамещению на 2021-2023 годы. В течение трех лет планируется запустить 19 птицефабрик, девять мясоперерабатывающих предприятий, новый сахарный завод, восемь проектов по выращиванию товарной рыбы, а также заложить 6,6 тысячи га интенсивных садов (преимущественно яблочных). Кроме этого, ежегодно будут запускаться 35 промышленных молочно-товарных ферм.

«На данный момент уже есть заметные результаты. В 2020 году производство яблок увеличилось на 36 тыс. тонн, запущены 48 МТФ с общей мощностью свыше 93 тыс. тонн молока, три мясокомбината мощностью 33 тыс. тонн мясопродуктов, восемь птицефабрик мощностью 95 тыс. тонн мяса птицы, три объекта по производству рыбы с совокупной мощностью 2,2 тыс. тонн рыбы», — пишет пресс-служба.

Также сообщается, что в результате реализации комплексного плана к 2023 году обеспеченность по перечисленным видам продукции составит 100% (за исключением сахара).

«Если не отходить от темы импорта, то неверен и тезис об отрицательном балансе импортной сельхозпродукции, который якобы доходит до $1 млрд. В действительности за последние пять лет отрицательное сальдо импорта продукции АПК снизилось на 45% — с $1,1 млрд до $600 млн. То есть, депутат в своем запросе оперирует очень устаревшими данными», — подчеркнул Султанов.

По его словам, импорт в большей мере представлен либо экзотическими товарами, либо сырьем, которое не произрастает в Казахстане, заметил представитель МСХ. Так, например, тростниковый сахар-сырец является сырьем для производства сахара белого и ввозится из стран Южной Америки. Какао пасты и порошки ввозятся из тропических стран и являются сырьем для производства отечественного шоколада и кондитерских изделий. Кокосовое и пальмовое масла являются сырьем для многих видов молочных и кондитерских изделий и также ввозятся из тропических стран.

В силу природно-климатических условий Казахстан также вынужден импортировать ананасы, бананы, апельсины, мандарины, кокосы и. так далее), океанические виды рыб и морепродукты.

«Завоз данных товаров неизбежен, поэтому вопрос импортозамещения по ним не стоит. В этой связи мы делаем упор на развииии производства собственных социально-значимых товаров. На данный момент работа в этом направлении ведется достаточно успешно», — заключил директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции минсельхоза.

Напомним, 31 марта Смирнова выступила с критикой в отношении МСХ.

«Сельское хозяйство РК, с его огромными ресурсами, — на иждивении государства. Изменить ситуацию может честный, независимый анализ, научный подход, поддержка эффективных технологий и методик, формирование качественного средне-специального и высшего аграрного образования, поддержка успешных казахстанских ученых», — заявила Смирнова.