Нур-Султан. 2 апреля. КазТАГ — Теплая погода без осадков ожидается в пятницу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием повышенного давления, с которым сохранится погода без осадков. Лишь на юго-востоке, западе и крайнем севере РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки, на юго-востоке в горных районах — сильные (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на крайнем севере – низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -9-11.

В Алматы облачно, временами осадки (дождь, снег). Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью около 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью -3-5.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, туман. Днем +3+8 (-2), ночью -3-8 (-13).

В Актюбинской области без осадков, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7 (+10), ночью -3-8 (-12).

В Атырауской области нем небольшой дождь, ночью без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +3+8.

В Жамбылской области днем без осадков, ночью снег и дождь, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью снег, низовая метель, туман, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -1-6.

В Туркестанской области без осадков. Днем +10+15 (+5), ночью -0-5 (-10).

В Кызылординской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Костанайской области дождь со снегом, туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -1-6.

В Карагандинской области без осадков, туман, гололед. Днем 0+5 (на юге +8), ночью -5-10 (на юге -2).

В Алматинской области дождь со снегом, туман, гололед. Днем +2+7, ночью 0-5.

В Мангистауской области дождь, усиление ветра 17-22 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +11+16 (на юге +20), ночью +5+10 (на юге +2).

В Павлодарской области без осадков, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -5-10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды, ослабления ледовых явлений. На равнинной территории Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казастанской и Восточно-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока», — предупредили синоптики.