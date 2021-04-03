«Спутник V» на 91,6% эффективен против инфекций – разработчик вакцины

Павлодар. 3 апреля. КазТАГ – Разработчик вакцины «Спутник V» Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи ответил президенту Аргентины на заявление о возможном заражении коронавирусом.

«Нам грустно это слышать. «Спутник V» на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждается и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter в субботу.

Напомним, президент Аргентины Альберто Фернандес изолировался в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Отмечается, что двумя месяцами ранее он привился вакциной «Спутник V».