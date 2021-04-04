Алматы 4 апреля. КазТАГ – Около 17 тыс. алматинцев привились от коронавируса за два дня, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«16 985 алматинцев привились от коронавируса за два дня. Массовая вакцинация стартовала в южной столице с пятницы. За два апреля вакцину получили 7010 человек, а за 3 апреля — 9975 человек», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, на данный момент проходит ревакцинация вторым компонентом тех, кто вакцинировался в феврале-марте. Ревакцинация завершается 15 апреля. Те, кто получил первый компонент 2 апреля и далее, будут ревакцинированы спустя 21 день — по графику.