Две победы одержал казахстанский женский клуб по настольному теннису в России

Алматы 4 апреля. КазТАГ – В оренбургском Центре настольного тенниса начались игры чемпионата России среди женских команд Высшей лиги А, сообщает Национальный олимпийский комитет.

«Казахстанская команда TTС Karaganda провела первые три матча и одержала две победы: ТТС Karaganda – «УГМК-УОР» (Верхняя Пышма) — 0:3; ТТС Karaganda — ОСШОР (Тюмень) — 3:2; ТТС Karaganda – «Звезда» (Серпухов) — 3:2», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, на площадку выходили Александра Смирнова, Арай Ашкеева, Жанерке Кошкумбаева и Виктория Мочалкина. Мужчины клуба ТТС Karaganda выступают в Барнауле и после того, как обыграли «Финго» (Ярославская область) со счетом 3:0, уступили со счетом 0:3 СШОР №2 (Санкт-Петербург).