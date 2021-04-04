Помимо «антиваксеров» есть те, кто не доверяют коррумпированному руководству – Ашимбаев

Алматы 4 апреля. КазТАГ – Помимо «антиваксеров» есть те, кто не доверяют коррумпированному руководству, заявил известный политолог Данияр Ашимбаев.

«Теперь провалы вакцинации объясняются не плохой организацией работы минздрава и акиматов, а «кознями антиваксеров» и несознательностью населения. Хотел бы в этой связи напомнить, что помимо 5G-конспирологов существует огромный пласт людей, которые не доверяют некомпетентному и коррумпированному руководству отраслевого ведомства и акиматов, фармацевтической промышленности, не верят в способность полуразваленной науки создать адекватные вакцины. Зато люди видят постоянные махинации, злоупотребления и вранье тех, кому было доведено отечественное здравоохранение», — написал Ашимбаев в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что люди не могут доверить процесс вакцинации «специалистам» с сомнительной репутацией.

«Использование же слов «тупые идиоты», на использовании которого настояли, по всей видимости, заказчики нынешней PR-кампании, некорректно и вызывает только дополнительное отторжение. Мало бы корявых агиток с вакцинации тех же «героев» Цоя и Сапарбаева? Никто не против вакцинации по медицинским и социальным показателям, но люди не могут доверить этот процесс «специалистам» с сомнительной репутацией», — пишет политолог.