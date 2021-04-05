Первое очко футбольной сборной в отборочной кампании, успех казахстанского велогонщика, возвращение олимпийского призера в спорт спустя 13 лет и наш теннисист в 1/4 финала крупного турнира

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: неожиданная ничья в Киеве

Национальная сборная Казахстана сумела добиться ничьей в гостевом поединке с командой Украины – 1:1. Это был второй ее матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

По сравнению с первой игрой (на своем поле с действующими чемпионами мира – французами), завершившейся поражением наших футболистов со счетом 0:2, главный тренер Талгат Байсуфинов наполовину обновил стартовый состав. При этом он сохранил тактическую схему с тремя центральными защитниками, и сборная Казахстана снова привычно действовала от обороны, но на сей раз все же старалась проявлять больше активности в атаке. Правда, соперник редко позволял ей делать такие вылазки.

На снимке: Серикжан Мужиков. (Фото с сайта sportbox.ru)

Об игровом преимуществе украинцев (кстати, ранее, 24 марта, они отобрали очки у французов, сыграв с ними вничью 1:1 на их поле) красноречиво свидетельствует соотношение статистических показателей: процент владения мячом – 71 против 29, количество ударов по воротам – 29 против 5, в том числе в створ – 10 против 2-х. Но забить они смогли только однажды, и случилось это в середине первого тайма. А все последующие голевые моменты хозяева поля загубили. Тогда как наша команда удачно завершила одну из своих редких контратак: Серикжан Мужиков метров с 15 красиво закрутил мяч в дальний верхний угол.

В этой же группе «D» боснийцы на своем поле уступили французам – 0:1. Турнирное положение теперь выглядит так: Франция – 7 очков (после 3-х матчей), Украина – 3 (3), Финляндия – 2 (2), Казахстан и Босния – по 1 (2). Следующую свою игру наши футболисты проведут в первый день осени: на своем поле они примут тех же украинцев. А после этого поедут в гости к финнам (4 сентября) и боснийцам (7 сентября).

Велогонки: Алексей Луценко против звездного ветерана

В Испании прошла ежегодная однодневная гонка «Гран-при Мигеля Индурайна» протяженностью более двух сотен километров. В ней приняли участие 127 велосипедистов-шоссейников, представлявших почти двадцать профессиональных команд, девять из которых входят в элитную группу UCI World Team. Наиболее сильные составы заявили «Movistar» и «Астана». Между их гонщиками и развернулась основная борьба.

Главные события произошли на последних десяти километрах. Звездный ветеран «Movistar» 40-летний испанец Алехандро Вальверде, имеющий в своем активе десятки побед на самых престижных однодневках, догнал участников раннего отрыва и вместе со своим соотечественником Луисом Леоном Санчесом из «Астаны» захватил лидерство. Вскоре к ним присоединился казахстанец Алексей Луценко, который чуть позже взял инициативу на себя и попытался оторваться от попутчиков. Однако Вальверде своевременно среагировал на этот выпад, а затем и сам контратаковал, причем успешно. В итоге он финишировал первым, через шесть секунд закончил гонку Луценко, еще через девять – Санчес.

А вчера состоялся «Тур Фландрии», который входит в число пяти так называемых монументальных (наиболее престижных и почитаемых) однодневок. Правда, «Астана» заявила на него далеко не самый сильный состав – пятерых казахстанцев (без Луценко) и двух канадцев. Основными же действующими лицами были представители других команд, а победу одержал датчанин Каспер Асгрен из «Deceuninck-QuickStep», что стало неожиданностью.

Теннис: удачный турнир для Александра Бублика

23-летний казахстанец Александр Бублик сумел добраться до 1/4 финала крупного турнира в Майами, входящего в серию «Мастерс 1000», которая по статусу располагается сразу после «Большого шлема». Теперь он наверняка поднимется выше 44-й позиции, которую занимал в рейтинге АТР.

На снимке: Александр Бублик. (Фото с сайта championat.com)

В прошлом обзоре мы сообщали, что Александр, пропустив стартовый круг, во втором взял верх над сербом Ласло Джере (57-й) – 6:3, 6:4. На один гейм больше он отдал своему следующему сопернику – австралийцу Джеймсу Дакворту (104-й), у которого казахстанец выиграл со счетом 6:4, 6:4. А вот поединок с ровесником и столь же высокорослым, как он сам, американцем Тэйлором Фритцем (32-й) сложился для нашего теннисиста тяжело. Проиграв на тай-брейке первый сет, он сумел склонить в свою пользу два следующих – 6:7, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале его соперником стал молодой, но очень талантливый и не по годам уверенный в себе итальянец Яник Синнер (31-й). Стартовая партия игралась до тай-брейка, в котором Александр оказался менее удачлив. Уступил он и во втором сете. Итоговый счет – 6:7 (5:7). 4:6. А Синнер, победив затем 12-ю ракетку мира испанца Роберто Батисту-Агута, вышел в финал, где должен был встретиться с поляком Хубертом Хуркачем.

Борьба: есть ли порох в пороховницах?

Алматы, несмотря на введенные в городе карантинные ограничения, 9-11 апреля будет принимать азиатский квалификационный турнир. На нем предстоит разыграть 36 олимпийских квот – по две в каждой из 18 весовых категорий (последних насчитывается по шесть в вольной, греко-римской и женской борьбе). В остальных трех зонах – Европе, Америке и Африке/Океании – аналогичные соревнования уже прошли.

Континентальные турниры – это второй этап отбора на Олимпиаду. Первый состоялся осенью 2019-го на чемпионате мира, который проходил в столице Казахстана. Тогда наши соотечественники завоевали 8 лицензий из 18 возможных: четыре в вольной борьбе, две в греко-римской и столько же в женской. Соответственно в тех весовых категориях, где у нас уже имеются олимпийские путевки, казахстанцы выступать не будут.

У «вольников» борьбу за лицензии поведут Азамат Даулетбеков (до 86 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг), у «греко-римлян» – Меиржан Шермахамбет (до 67 кг), Нурсултан Турсынов (до 87 кг), Олжас Сырлыбай (до 97 кг) и Георгий Цурцумия (до 130 кг). Наконец, в женской борьбе Казахстан будут представлять Татьяна Ахметова-Бакатюк (до 53 кг), Эмма Тисина (до 57 кг), Аяулым Касымова (до 62 кг) и Жамиля Бакбергенова (до 68 кг).

Самое неожиданное имя в этом списке – Георгий Цурцумия, которому в октябре прошлого года исполнилось 40 лет. Серебряный призер Олимпийских игр 2004-го, он через четыре года завершил карьеру спортсмена, получив травму накануне квалификационного турнира на ОИ-2008. Следующие тринадцать лет он был тренером. Но теперь его попросили, что называется, тряхнуть стариной. Все предыдущие годы первым номером в супертяжелом весе был Нурмахан Тыналиев, В начале прошлого десятилетия он трижды становился бронзовым призером чемпионата мира, но потом последовали травмы, результаты пошли на спад. А других сильных борцов в этой весовой категории у нас нет.

Баскетбол: два поражения как окончательный приговор

На минувшей неделе «Астана» провела два матча регулярного первенства Единой лиги ВТБ и в обоих потерпела поражения. Таким образом, она, можно сказать, окончательно потеряла шансы на выход в «плэй-офф».

29 марта казахстанская команда принимала в Нур-Султане пермскую «Парму», одного из своих непосредственных конкурентов в борьбе за попадание в топ-8. В первой половине поединка никому из соперников не удалось создать более или менее значительный отрыв в счете, а в начале третьей четверти «Астана» сумела добиться преимущества в восемь очков. Но затем гости ликвидировали эту разницу, а в заключительной десятиминутке уже сами стали уходить вперед. В итоге «Астана» проиграла – 80:84. Самыми результативными в ее составе были Майкл Томпсон – 28 очков, Николай Бажин – 16, Эрик Бакнер – 14.

Спустя пять дней, в субботу, наша команда играла в Краснодаре с местным «Локомотивом-Кубанью». Хотя соперник входит в группу лидеров нынешнего первенства, баскетболисты «Астаны» закончили первую четверть с преимуществом в три, а вторую – в шесть очков. Однако третий отрезок матча лучше провели хозяева, которые, что называется, не только «догнали», но и «перегнали». Впрочем, казахстанский клуб продолжал сопротивляться и за минуту до финальной сирены сократил свое отставание до двух очков. Тем не менее, спасти игру так и не сумел – 84:90. Наибольшее количество очков «Астане» принесли Джеремия Хилл – 20, Николай Бажин – 15, Эрик Бакнер – 14.

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