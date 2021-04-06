Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Деловая активность в марте ухудшилась в семи и улучшилась в 10 областях Казахстана, сообщает Национальный банк.

«В разрезе регионов в марте в 10 областях отмечено улучшение деловой активности, в семи областях – ухудшение», — говорится в исследовании Нацбанка, размещенном на его официальном сайте во вторник.

Согласно информации, наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Северо-Казахстанской (индекс – 60,9) и Костанайской (56,9) областях, наиболее низкий – в Туркестанской области (42,3).

Индекс деловой активности по опросу 459 предприятий реального сектора в марте 2021 года превысил отметку 50 впервые с начала 2020 года, составив 50,6 против 49 – в феврале.

В секторе услуг индекс сложился на уровне 51,2, в промышленности – 50,2, в строительстве – 46,5. В феврале было, соответственно, – 49,2, 49 и 47,4.