Сети супермаркетов Атырауской области попали в поле зрения госорганов при мониторинге цен

Атырау. 6 апреля. КазТАГ – Сети супермаркетов Атырауской области попали в поле зрения государственных органов при мониторинге цен, передает корреспондент агентства.

«В ходе мониторинга цен на социально-значимые продовольственные товары департаментом агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Республики Казахстан по Атырауской области в действиях ряда супермаркетов усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Как выяснилось, в супермаркетах, принадлежащих одной торговой сети, применялись разные цены на один и тот же товар, в частности, на плодоовощную продукцию, подсолнечное масло, макаронные изделия и крупу гречневую», — сообщили в пресс-службе АЗРК во вторник.

Как отметили в ведомстве, данные действия противоречат подпункту 2) статьи 174 (злоупотребление доминирующим или монопольным положением) Предпринимательского кодекса.

«Нарушения обнаружены в супермаркетах трех торговых сетей. На основании этого департаментом вынесены уведомления о наличии в действиях (бездействии) субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, которые подлежат исполнению в срок не позднее 30 дней со дня его получения», — добавили в агентстве.