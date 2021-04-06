Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды ожидается во вторник в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождение атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки (дождь, снег), на западе – сильные осадки (дождь, снег), лишь на юге Казахстана ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 9-14, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 13-15 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 17-19 тепла.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, пыльная буря. Днем +12+17, ночью +6+11.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, пыльная буря. Днем +18+23 (на западе +10+15), ночью +7+12.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8 (на юго-востоке +12), ночью 0+5 (на юге +8).

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +1+6.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7 (на юге +12+17), ночью -3-8.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью 0+5 (на юге +8).

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра, ночью и утром местами – туман. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра, ночью и утром местами – туман. Днем +6+11, ночью -2+3.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью 0-5.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью +1+3.

В Алматинской области днем без осадков, ночью местами небольшие дождь со снегом. Днем +11+16, ночью +1+6.

В Туркестанской области без осадков. Днем +16+21, ночью +3+8.

В Кызылординской области тоже без осадков. Днем +17+22, ночью +2+7.

«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды, ослабления ледовых явлений. На равнинной территории Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках», — предупредили синоптики.