0,1 для Ноль Первого

Почему президент Токаев боится «большой крови»

В свое время еще не избранный, но уже президент Касым-Жомарт Токаев провозгласил свою знаменитую триединую формулу власти. Повторим ее для тех, кто запамятовал: сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство. И сегодня, когда пандемия в мире и в Казахстане открыла второй сезон, кажется, наступило самое подходящее время проверить ее эффективность, так сказать, в полевых условиях.

Первый сезон «короны» на нашей «малой сцене» завершился если не оглушительным, то вполне очевидным провалом борцов с нею: заместитель прежнего министра здравоохранения под следствием, сам экс-министр — под бесконечно продлеваемым домашним арестом, а над нынешней головкой Минздрава президент занес дамоклов меч увольнения.

О чем это свидетельствует? О том, что пока еще министр Алексей Цой ничем не лучше давно уже не министра Елжана Биртанова? Безусловно. За всю короткую историю казахстанской независимости страна не видела еще ни одного премьера (министра, акима, вице премьера), про которого можно было бы сказать хоть что-то более обнадеживающее, нежели говорилось про его предшественника. Три десятка суверенных лет наглядно продемонстрировали торжество отрицательной селекции во всех сферах жизни. Но особенно – в государственном управлении.

Сейчас, после антирекордов вакцинации за два месяца с момента ее объявления, вдруг – получив пинок от президента – Система заискрила, заскрежетала, но вроде бы начала работать. В Алматы, в столице, в других городах и весях началась прививочная кампания, колоть обещали чуть ли не в каждом уважающем себя торговом центре, на информлентах замелькали бодрые рапорты – привито 15, 16 – и далее по восходящей – тысяч алмаатинцев в день. И вдруг – как гром среди ясного неба: в Алматы осталось 8 тысяч доз, массовая вакцинация продолжится через несколько дней.

Погодите, там, на авансцене! Галерка не понимает: за кого нас держал президент, когда еще в январе ясно сказал, что массовая вакцинация населения начнется 1 февраля? Через почти два месяца, в День Дурака, он напомнил об этом на экстренном противоковидном заседании: «Поручения по заключению предварительных контрактов на закуп вакцины я давал неоднократно, начиная с июня прошлого года. Все это время правительство уверяло, что договоренности по «Спутнику V» и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации в моем обращении к новому составу мажилиса я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля».

И вот теперь сам же глава государства вынужден признать, что его высочайшее поручение выполнено на… десятую долю процента! «По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,1% населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок!».

Благородный гнев хозяина Акорды легко понять, ведь его же собственные подчиненные вывели своего рода «индекс эффективности» президентской власти в стране. Который, если судить по «массовости» вакцинации — не дотягивает до десятой доли процента. И после этого остались при своих креслах?!

Разумеется, при прежнем главе государства эффективность исполнительной власти тоже была далеко не идеальной. А регулярно устраиваемые елбасы «разборы полетов» часто напоминали день сурка. Но 0,1 процента привитых за два месяца – это, согласитесь, не просто «косяк», а открытый вызов. Особенно на фоне международных новостей о миллионах «уколотых».

К чести второго президента, он этот вызов публично принял, пригрозив главному врачу страны вместе со всем правительством «решением, которое вас не обрадует, если не переломите ситуацию до конца апреля». Но не только он, а каждый из его подданных, кто знаком с нашей политической кухней, прекрасно знает: переломить ситуацию будет совсем не просто, учитывая, кто стоит за «вакцинным бизнесом» и какой куш на кону. Совладелец фармацевтического комплекса в Караганде (он же – член first family) Кайрат Боранбаев, конечно, волен публично заявлять, что производство «Спутник V» — голимая благотворительность. Но спрашивается: что тогда делают в соучредителях КФК российский олигарх, партнер Романа Абрамовича вместе с двумя бывшими высокопоставленными чиновниками правительства РФ? В то, что они бескорыстно озабочены скорейшей победой над коронавирусом в соседнем Казахстане, верится с трудом. А вот в слова авторитетного эксперта Александра Разуваева о том, что экспорт «Спутника» сулит до $40 млрд. прибыли — легко. Когда на кону такие «бабки», можно понять, почему на конец марта карагандинский фармкомплекс произвел и поставил для нужд Казахстана всего 200 с небольшим тысяч доз. Хотя по первоначальным планам должен обеспечить привитие, как минимум, 2 миллионов казахстанцев. Теперь от того, сможет ли администрация Токаева заставить КФК полностью переориентироваться на потребности страны, будет зависеть в числе прочего и политический престиж «сильного президента».

Примечательно и то, что во «влиятельном парламенте» о катастрофическом провале массовой вакцинации молчали до последнего. Лишь 31 марта мажилисвумен Ирина Унжанова огласила депутатский наезд на министра Алексея Цоя, который «успешно проваливает» начало массовой вакцинации. При этом, депутат упомянула и «свечной заводик» Боранбаева, который получил на массовый запуск «Спутника» львиную долю бюджетных ассигнований – 15,2 из 18 млрд. тенге. Можно предположить, что этот депутатский запрос – результат некоего компромисса между Акордой и Библиотекой, по условиям которого с подачи «влиятельного» парламента отставить могут и главу Минздрава, и все правительство (переназначенное, как мы помним, после парламентских выборов по инициативе Библиотекаря). Не случайно «последнее китайское предупреждение» Цою и Ко Токаев сделал уже на следующий день после «демарша» Унжановой…

Теперь остается только дождаться конца апреля, чтобы оценить расторопность «подотчетного» правительства, действенность токаевской формулы власти, а заодно – политический вес самого ее автора. Хотя… почти не приходится сомневаться в том, что «большой крови» не будет: вряд ли Касым-Жомарт Кемелевич захочет продолжать опыты своего предшественника по отрицательной селекции власти. Тем более, что отвечать за «плоды» этих опытов на сей раз придется только ему…

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