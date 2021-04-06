Привлечь все телеканалы и медийных личностей к борьбе с фейками о вакцинации пообещал Цой

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Привлекать телеканалы и медийных личностей Казахстана к пропаганде вакцинации и борьбе с фейками планирует министерство здравоохранения, сообщил глава ведомства Алексей Цой.

«Совместно с министерством информации и общественного развития будет выстроена масштабная информационно-разъяснительная работа среди населения о важности вакцинации и опровержению недостоверной информации. Реализуется специальный медиа-план, для этого мобилизуется весь потенциал информационных ресурсов, в том числе социальных сетей и мессенджеров», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что для борьбы с фейками планируется вовлечь все телеканалы и печатные СМИ, а также привлечь медийные персоны.

«Планируется вовлечение всех телевизионных каналов и печатных изданий с акцентом на значимость вакцинации, вовлечение лидеров общественных мнений, экспертов и медийных личностей для показа положительных примеров, публикация достоверной информации для опровержения и борьбы с фейками», — добавил Цой.